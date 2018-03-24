Engellilere bisiklet eğitimi

Bunlardan birisi de Muğla Bisiklet Derneği ile beraber ‘Bisiklet kenti Menteşe’ adı altında Menteşe’de ‘bisiklet kullanmayan kalmasın’ projesini düzenledik. Bu noktada kadınlarımız sayı olarak çok öndeydi. En önemli ‘Engelsiz Kent Menteşe’de Engel Yok’ adı altında bisiklet projemizin içinde de engelli vatandaşlarımız ön planda oldu. Şu anda 10 vatandaşımız bisiklet eğitimini Dernek üyelerimiz den alıyorlar. Menteşe’de engel yok diyoruz. Bu arkadaşlarımız ile her daim engelsiz Menteşe’de beraber yaşıyoruz” dedi.

Muğla Engelliler Derneği Başkanı Emine Çakıroğlu, “Havalar düzeldikçe derneğimizin önünde Kışla Parkında bu çalışmaları başlattık. Bedensel ve zihinsel engellilerimiz adına güzel bir çalışma oluyor. Engelli bireylerimiz bisiklet kullanmayı öğrenmek istiyorlar ama fırsat bulamıyorlardı. Menteşe Belediye Başkanımıza ve Muğla Bisiklet Derneği Başkanımıza özverili çalışmalarından dolayı Muğla Engelliler Derneği adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.İlk kez bisiklete binen engelli milli okçu Tuncay Kırbaç, “Güzel bir duygu” şeklinde konuştu.