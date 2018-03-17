Engelsiz sinema buluşmaları

Karşıyaka Belediyesi, İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi Görme Engelliler Bölümü ve Sesli Betimleme Derneği, “Bu sesi görün” sloganıyla, görme engelli bireylere kesintisiz sinema keyfi yaşatıyor. Dedemin İnsanları ile başlayan Sesli Betimleme Sinema Günleri’nde bu kez konukları dünya sinemasının klasikleşmiş yapıtlarından Ölü Ozanlar Derneği.

ENGEL TANIMIYORUZ

Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Görme engeli olan bir kişinin günlük hayatta her zaman sesli betimleme ile film izleme şansı ne yazık ki yok. Hayata geçirdiğimiz projeyle, görme engelli bireylere bu imkanı sunmak istedik. İlki yoğun katılımla gerçekleşen Sesli Betimleme Sinema Günlerimizin ikincisini de gerçekleştirdik. Üçüncüsü ise 13 Nisan’da yapılacak. Yaşama, sanata ve mutluluğa engel tanımayan yurttaşlarımızı bekliyoruz” dedi. Sesli betimleme; filmin kilit noktası olan çevre, mekân, kişi ya da objeye dair özelliklerin, diyalogsuz sahnelerin sesle aktarılmadır. Uygulamada anlatıcı ses, ortamı ve oyuncuları ayrıntılarıyla tasvir eder. Böylece görme engelli bireylerin filme ilişkin bilgilere ayrıntılı şekilde sahip olması ve kesintisiz olarak takip edebilmesi sağlanır.

Sesli Betimleme Derneği’nin katkılarıyla, ‘Ölü Ozanlar Derneği’ görme engelli sinemaseverlerle buluştu.