‘Evet’ bölücülüğe Devlet Bahçeli yumruğudur

Halk oylaması tarihine sayılı günler kala çalışmalarını hızlandıran İl Başkanı Necat Karataş, teşkilatının başkanlık divanı üyeleriyle bir araya geldi. Stratejik kararlar ve adımlara hazırlanan MHP İzmir il teşkilatı son günler için farklı 'Evet' kampanyaları gerçekleştirecek. İl Başkanlığı tarafından Hisar Camii'nde tertip edilen Başbuğ Türkeş'i Anma Programı'nda açıklamalarda bulunan il Balkanı Karataş, "Artık son düzlüğe girmek üzereyiz, referandum sonucu milletimizin milli duruşu ve sağduyulu yaklaşımıyla istediğimiz sonuçla çıkacaktır. İnancımız ve sahadan aldığımız geri dönüşler bu yönde. Bizim için “Evet” Türk Milletinin Meselelerine vurulan Bahçeli yumruğu ve Ülkücü iradesidir. Bu iradeden de zerre ayrılmadan yolumuzda yürüyoruz. Alacağımız sonuç Türklük adına kazandığımız MHP zaferi olacaktır" şeklinde konuştu.

BİZ ATATÜRK KADINLARIYIZ

"Biz Atatürk ve Cumhuriyet kadınlarıyız. Atatürk, Türkeş ve Bahçeli çizgisinden bir adım bile sapmadan Türk Milletinin hizmetindeyiz" diyen MHP Kadın Kolları Başkanı Banu Önkol, "Türk Milliyetçileri olarak devlet ve millet hizmetinden dönmeden çalışıyoruz. Al bayrağa sözümüz var sonsuza dek yaşatacağız. Referandumdaki tavrımız da belli, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin sözünü yere düşürmeyeceğiz. “Evet” oyu Türk Anayasası için yerine getireceğimiz milli bir vazifedir. Atatürk Cumhuriyetinin sonsuza dek yaşamasının MHP tarafından vurulan mührüdür" diyerek sözlerini tamamladı.