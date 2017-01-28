‘Evet’ kampanyasına AK Partili Başkanlardan Destek

Referandum için sosyal medyada ‹Evet› kampanyası başlatan eski ünlü futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen’in kampanyasına AK Parti’nin İzmir’deki belediye başkanları da destek verdi.Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu ile başlayan evet videosuna Torbalı, Selçuk, Ödemiş, Kiraz, Kemalpaşa ve Kınık Belediye Başkanları da mesajlarıyla katıldı.

Videoda kampanyayı başlatan Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, “Tam bağımsız Türkiye için, 2023 için, 2071 için, çocuklarımız için, geleceğimiz için ben evet diyorum” derken, videonun devamında destek istediği Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, “İstikrarlı ve tam bağımsız Türkiye için ben de varım” dedi. Başkan Görmez’in destek istediği Selçuk Belediye Başkanı Dahi Zeynel Bakıcı ise, “Güçlü bir Türkiye için evet diyorum” ifadelerini kullandı. Başkan Bakıcı’nın destek istediği Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, “Büyüyen, kalkınan, gelişen Türkiye için ben de varım” derken, destek istediği Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçinar, “Güçlü bir Türkiye için ben de varım” dedi. Başkan Özçınar’ın destek istediği isim ise Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu oldu. Başkan Uğurlu, “Tam bağımsız, vesayetin son prangalarını ayağından koparmış, atmış çok daha güçlü bir Türkiye için ben de varım” ifadelerini kullanırken, Başkan Uğurlu’nun destek istediği Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer ise, “Tam bağımsız bir Türkiye için, güçlü bir Türkiye için, çocuklarımızın geleceği için evet ben de varım” dedi.