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FabLab ile hayaller gerçeğe dönüşecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce işsizliği azaltılmak ve rekabet gücüne katkı sağlamak amacıyla kurulan Meslek Fabrikası bünyesinde, projeleri ve fikirlerini somutlaştırmak isteyen girişimci ve tasarımcılar için bir Fabrikasyon Laboratuvarı oluşturdu.

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FabLab’ın ilk katılımcıları, uzman mentörlerle, 3 Boyutlu yazıcı ve drone yapımıyla robotik ve nesnelerin interneti konularında projeler üretti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası›ndaki ilk çalışmada, 4 gruba ayrılan 31 katılımcı yer aldı. 12 saat süresince teknolojik tasarımlar gerçekleştiren katılımcılara sertifika verildi. FabLab’ın, Meslek Fabrikası’nda eğitim alacak kursiyerlerin yanı sıra, mühendislik, teknik ve meslek lisesi öğrencilerine, yaptığı projeleri ve fikirlerini somutlaştırmak isteyen girişimcilere, tasarımcılara, sanatçılarla zanaatkarlara ücretsiz olarak hizmet verilecek. Yılda 4 kez gerçekleştirilecek FabLab atölye çalışmaları, yaratıcılığı geliştirerek girişimciliğe önemli katkı sağlayacak.

 

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