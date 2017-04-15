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Fenalaşan yolcuyu kadın sürücü kurtardı

Manisa'da yarattığı fırsat eşitliğiyle takdir toplayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma aracını Fatma Güngör'e emanet etmiş, vatandaşların da beğenisini toplamıştı.

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Manisa’nın tek kadın şoförü olan Fatma Güngör, 6 numaralı otobüs hattını kullandığı esnada kadın yolcunun fenalaşması üzerine Manisa Devlet Hastanesi'ne yetiştirdi. 

Otobüs içerisindeki kamera kayıtlarına da yansıyan görüntülerde otobüsteki diğer yolcuların da fenalaşan yolcuyla ilgilendikleri anlarda Güngör, yolu açarak hastayı vakit kaybettirmeden hastaneye yetiştiriyor. Olayla ilgili konuşan Fatma Güngör, "Yolcum bir anda fenalaştı. Elimden gelen yardımı yapmaya çalıştım. Manisa Devlet Hastanesine yetiştirdim. Daha sonra da yolcumun eşini arayarak bilgi verdim. Sağlık durumu umarım iyidir" diye konuştu.

CANLARI BİZE EMANET

Güler yüzüyle yolcuları karşılayan, vatandaşların kadın otobüs şoförü görünce önceden şaşırdıklarını zaman geçtikçe alıştıklarını vurgulayan Fatma Güngör, "Manisa Büyükşehir Belediyesinin sağladığı istihdam ile işe başladım. Daha önce servis kullanıyordum. Manisa’nın tek kadın otobüs şoförü olmam sebebiyle ilk başlarda yolcular şaşırıyorlardı. Şimdilerde artık alıştılar ve destekliyorlar. Bizim görevimiz de vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek. Onlar canlarını bizlere emanet ediyorlar" dedi.

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