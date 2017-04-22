FETÖ’nün bir kumpası daha çöktü

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) bir kumpas davası daha çöktü.

İzmir’de, 2010 yılında, hepsi FETÖ’den tutuklu olan emniyet personeli, savcı ve hakimlerin kumpasıyla başlatılan operasyonla, Ergenekon davasının sanığı emekli emniyet müdürü İbrahim Şahin ile bağlantılı olduğu öne sürülen Kayserili işadamı Ahmet Memiş’in de aralarında bulunduğu 46 kişi 7 yıldır yargılanıyordu.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam eden davada, mahkeme heyeti, tüm sanıkların beraatlerine karar verdi.

Kararı Star’a değerlendiren kumpas mağduru Alsancak Diş Hastanesi Eski Başhekimi Ali Şahinoğlu, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin kararlı mücadelesi sayesinde FETÖ’nün gerçek yüzü, kurduğu kumpaslar tek tek ortaya çıktı. Adalet 7 yıl sonra tecelli etti ve beraat ettik. İlahi adalete de inanıyorum ve bize bu kumpası kuranların o ilahi adalete hesap vereceğini biliyorum, hepsini Allah’a havale ettim” dedi

Soruşturma ve operasyon sürecini FETÖ’den tutuklu emniyet personelinin ve savcıların yaptığı, davanın iddianamesini de yine FETÖ’den tutuklu savcı Mehmet Sait Demiröz hazırlamıştı. Dava da yine birçok üyesi FETÖ’den ihraç edilen ya da tutuklanan İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyordu. Dava, özel yetkili mahkemelerin kapatılması üzerine İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam etti.

KUMPAS ÇÖKTÜ

FETÖ’nün, kendilerinden olmayan birçok üst düzey bürokrat, emniyet müdürü, askeri personel gibi kişileri görevlerinden uzaklaştırmak için kurduğu kumpasla başlayan dava nedeniyle çok sayıda mağduriyet yaşanmış, zanlılar görevlerinden uzaklaştırılmış ya da terfi edememişti. Başta yargı ve emniyet olmak üzere, devletin birçok kurumu içine sızan FETÖ, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni tümüyle ele geçirmesinin önünde engel olarak gördüğü tüm kurum ve şahısları etkisiz hale getirmek için her türlü hile ve kumpası kullanırken bu davada da aynı kirli senaryoyu hayata geçirmişti. 17/25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimleri ile gerçek yüzünü gösteren FETÖ’nün sözde polis, savcı ve hakim kılığındaki elemanlarıyla kurulan kumpasın mağduru olan 46 kişinin 7 yıldır yargılandığı davanın son duruşması önceki gün yapıldı.

TÜM SANIKLARA BERAAT

Son duruşmaya tutuksuz yargılanan bazı sanıklar ile avukatları katıldı. Sanık avukatları savunmalarında, soruşturmayı yürüten polis ve savcının, iddianameyi düzenleyen savcının, davaya bakan eski 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi hakimlerinin FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan tutuklandıklarını, müvekkillerine kumpas kurulduğunu belirterek beraatlerini talep etti.Duruşmaya kısa bir süre ara veren mahkeme heyeti, tüm sanıkların beraatlerine karar verip davayı bitirdi.