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Finale ‘bir kala’ yenildiler

Çeşme Belediyespor Genç Kızlar Voleybol takımı, finale bir adım kala yenilseler de, yarı finalde mücadele etmenin ve Çeşme’nin adını duyurmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

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Çetin rakiplerini yenmeyi başararak yarı finale çıkan ve yarı finalde de büyük başarılara imza atan Çeşme Belediyespor Genç Kızlar Voleybol takımı, finale bir adım kala önde oldukları maçın ikinci turunda yenilerek turnuvaya veda etmek zorunda kaldı.

ÇEŞME ADINI DUYURDUK

Filenin genç meleklerini çalıştıran Derya Arıç, maç sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Zafer de bizim, yenilgiler de. Gururla sahip çıkarız ikisine de. Yeni ve tecrübesiz bir takım oluşumuz ve sınırlı sayıda oyuncumuz olduğu için ekstra çaba sarf ettik. Çok çalıştık, yorulduk. Yolun başında İzmir’de final oynamak belki birkaç adım büyüktü bize. Ama maçlar ilerledikçe, kulübümüzün de desteğiyle finale göz diktik. Olmadı maalesef. Finale bir nefes kala, aldığımız bir maçın ikinci turunda yenilerek bu seneki İzmir serüvenimizi üzülerek noktaladık. Ama Çeşmemizin adını da bolca duyurduk. Seneye daha çok çalışıp, daha iyi olacağız. Yeter ki, spora ve sporcuya gönül verenler çoğalsın ve bunun çocuklarımıza, paraya pula asla değişilemeyecek ne güzellikler kazandırdığı bilinsin. Başta sporcularıma ve destek olan herkese çok teşekkür ediyorum.” 

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