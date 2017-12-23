Fizik tedaviyle yürüyebilecek

Karşıyaka'da yaşayan İbrahim Tüccar (49) ile Döne Tüccar (41) çiftinin tek çocukları ve doğuştan ‘Beyinde su toplanması’ olarak bilinen hidrosefali hastası olan 13 yaşındaki Kerim Tüccar, konuşamıyor, görme güçlüğü çekiyor ve yürüyemiyor.

YÜRÜDÜ, BİZ AİLECE ŞOK GEÇİRDİK

Çocuğunun yoğun bir fizik tedavinin ardından yürüyebildiğini, ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle tedaviye devam edemeyince tekrar yürüme yetisini kaybettiğini belirten anne Döne Tüccar, doktorların yoğun bir fizik tedavi alması gerektiğini söylediğini belirterek, yetkililerden yardım istedi.

Doktorların Kerim’in eğer yoğun bir fizik tedavi alırsa yürüyebileceğini söylediğini söyleyen Döne Tüccar, “Kerim yürüyebilir, hiçbir şekilde sıkıntısı yok, kasılması yok, spastiği yok. Sadece kas zayıflığı var yürüyemediği için. Bunun için de yoğun bir şekilde fizik tedaviye ihtiyacı var. Devletin sağlamış olduğu özel eğitim merkezlerine 13 senedir gidip geliyorum ama ben Kerim’in hala sırtımda taşıyorum. Çünkü bize vermiş oldukları haftada 45 dakika fizik tedavi ve bu da Kerim’i yürütmeyi başaramadı. Özel olarak fizik eğitmeni getirdik. Çocuğumuz yürümeye başladı, şoke olduk. Sonra eğitime imkansızlıklardan dolayı tekrar ara vermek zorunda kaldık. Şu an başladığımız yere döndük. Fizik tedavi anlamında destek istiyoruz” dedi.

EVLADIM 4 DUVAR ARASINDA ÇÜRÜYOR

Kerim’in dört duvar arasında hapis hayatı yaşadığını belirten anne Tüccar, «Çok zor. Bir yere götürdüğümde denizin, gökyüzünün nasıl bir şey olduğunu o yaşayıp, hissetmediği için üzüntüsünü yaşıyorum. Devamlı yürüyeceğinin hayalini kuruyorum. Şu an elimde olan, ayakta durduğu resimlerine bakarak teselli bulmaya çalışıyorum. Sıkıldığında bazen ona müzik dinletiyorum. Kerim’in hayatı dört duvar arasında geçiyor” diye konuştu.

DEVLETTEN YARDIM İSTEDİ

Oğlunun yüzde 100 engelli raporu bulunduğunu belirten anne Tüccar, sözlerini şöyle tamamladı: “Devletten isteğim, gerçekten engelliler için çok güzel çalışmalar yapıyor bundan memnunuz ama milli eğitimdeki çocuklarımıza nasıl burslar tanınıyor. Devletimiz bu tip çocuklara özel anlamda haftanın 5 günü olmayabilir ama eve fizyoterapist göndermesi için sesleniyorum. Ben devamlı sırtımda indiriyordum ama şu anda taşıyacak gücüm kalmadı, çünkü Kerim artık büyüyor, bunun ilerisi de var ve ben ‹ileride ne olacak› diye hep bunun endişesiyle yaşıyorum. Hayat fani bizim ne olacağımız belli değil. Benden sonra çocuğumun yürüdüğünü ve ihtiyaçlarını karşıladığını görmek istiyorum.”