Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EGE

  1. Haberler
  2. Ege

Folkart Academy’de muhteşem yıl sonu gösterisi

Folkart Academy bünyesinde bale, çağdaş dans, polifonik koro, halk oyunları ve salon dansları eğitimi alan öğrenciler, yılsonu gösterisi ile izleyenlere keyifli saatler yaşattı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kültürpark Fuar Alanı Açıkhava Tiyatrosu’ndaki mezuniyet töreninde. Folkart Academy’nin bale, çağdaş dans, polifonik koro, halk oyunları ve salon dansları öğrencileri sahne aldı. Salsa, Bachata, Zeybek, Bale, Modern Bale eğitimlerinden farklı olarak, Polifonik Koro da kuruldu. Tiyatro eğitimi alan 300 öğrenci haricinde diğer dallarda eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, hünerlerini sergiledi. Öğrencilerin performans izleyicilerden tam not aldı.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Rüya gibi millet bahçesi! İşte özellikleri...

Rüya gibi millet bahçesi! İşte özellikleri...

Doğumu hayretler içinde bıraktı

Doğumu hayretler içinde bıraktı

Tam bir şifa kaynağı

Tam bir şifa kaynağı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA