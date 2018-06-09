Folkart Academy’de muhteşem yıl sonu gösterisi
Folkart Academy bünyesinde bale, çağdaş dans, polifonik koro, halk oyunları ve salon dansları eğitimi alan öğrenciler, yılsonu gösterisi ile izleyenlere keyifli saatler yaşattı.
Kültürpark Fuar Alanı Açıkhava Tiyatrosu’ndaki mezuniyet töreninde. Folkart Academy’nin bale, çağdaş dans, polifonik koro, halk oyunları ve salon dansları öğrencileri sahne aldı. Salsa, Bachata, Zeybek, Bale, Modern Bale eğitimlerinden farklı olarak, Polifonik Koro da kuruldu. Tiyatro eğitimi alan 300 öğrenci haricinde diğer dallarda eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, hünerlerini sergiledi. Öğrencilerin performans izleyicilerden tam not aldı.
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