Folkart Çarşı’da Çocuk Bayramı kutlanıyor

Folkart Towers, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklara yönelik bir dizi etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Folkart Çarşı’da kutlanıyor.

Folkart 23 Nisan Çocuk Festivali etkinlikleri kapsamında çocuklar gönüllerince eğlenirken, sayısal ve sosyal zeka gelişiminin yanı sıra, günümüzde pek oynanmayan; sek sek, ip atlama, halat çekme gibi sokak oyunlarına da katılıyorlar.

Folkart 23 Nisan Çocuk Festivali’ne Diva Dergisi, Çocukus Hareket Odaklı Oyun Merkezi, İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu (İZOT), Mini Pilot, Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları, Zeytin Sanat Organizasyon, MoldeCoffe & Chocolate House, Ege Artı Özel Eğitim & Rehabilitasyon Merkezi ile ChocoKebab destek veriyor. Her bir kurum kendi ilgi alanına göre çeşitli aktiviteler düzenleyecek.

KUTLAMALARDA NELER VAR NELER

Folkart Çarşı’da düzenlenecek etkinlikler kapsamında, birçok faaliyet düzenlenecek. 22 Nisan günü 12.00-18.00 saatleri arasında düzenlenecek etkinliklerde küçük çocukların aileleri de yavrularının yanında olabilecek. Uzman isimlerle çocukların eğlenerek gelişmelerine yardımcı olan hareket odaklı oyunlarla çocuklar güzel zaman geçirecek. Etkinlikler ücretsiz olarak düzenlenecek.

Zeytin Sanat Organizasyon’un Karnaval Şov Bandosu ile başlayacak etkinlikler İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu’nun (İZOT) konseri ile devam edecek. Ege Artı’nın özel eğitim alan öğrencileri de dans şovu sergileyecek. Çocuklar duyusal oyunlar oynarken, isteyenler hayvan temalı duyusal oyun havuzunda eğlenceli saatler geçirebilecek. Etkinlikte maske, puzzle, kukla yapımı gibi el ve zihin gelişimlerini sağlayacak aktiviteler de yer alacak. Sokak oyunları kapsamında top tuzağı, sek sek, çoklu halat çekme, çuval yarışı, lastik /ip atlama, çember çevirme, yumurta taşıma yarışmaları yapılacak.

Bir diğer etkinlik ise çocukların hayallerini süsleyen uçaklarla ilgili olacak. Mini Pilot’un kuracağı parkurda yer alan maket uçaklarla test sürüşü ardından katılanlara Mini Pilot Sertifikası verilecek.