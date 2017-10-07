Folkart’ta iki sergi bir arada

FOLKART, 13 Ekim’den itibaren 2 önemli sergiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Folkart Gallery’nin öncülüğünde hazırlanan ‘Dizelerin Renkleri’ ile dünyaca ünlü Meksikalı heykeltıraş Jorge Marin’in ‘Varlığın Yeniden İnşası’ adlı heykel sergisi sanatseverlerle buluşacak.

‘Dizelerin Renkleri’ adlı sergide; Türk edebiyatının önde gelen şairlerinin şiirleri, farklı disiplinlerdeki ünlü sanatçılar tarafından yorumlanmasıyla meydana getirilen eserler, ilk defa biraraya geliyor. Dünyaca ünlü Meksikalı heykeltıraş Jorge Marin’in ‘Varlığın Yeniden İnşası’ adlı sergisi ise, Bakü’deki Haydar Aliyev Kültür Merkezi›nin ardından Folkart’ın ev sahipliğinde Folkart Towers’da sanatseverlerle buluşacak.

DİZELERİN RENKLERİ

Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı-Koruncuk yararına düzenlenen ‘Dizelerin Renkleri’ adlı sergide Türk şiirine yön veren, unutulmaz dizeleriyle tanıdığımız Namık Kemal, Nâzım Hikmet, Sabahattin Ali, Rıfat Ilgaz, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Özdemir Asaf, Orhan Veli, Cemal Süreya, Attilâ İlhan, Cahit Külebi, Rüştü Onur, Fazıl Hüsnü Dağlarca gibi 37 ünlü şairin orijinal el yazmaları ileZafer Gençaydın, Ali Kotan, Yusuf Taktak, Onay Akbaş, Devrim Erbil, Gören Bulut, Metin Yurdanur, İbrahim Örs, Hanefi Yeter, Habip Aydoğdu, Filinta Önalbaşta olmak üzere 37 ünlü ressam ve heykeltıraşların eserleri yer alıyor.10 Aralık 2017 tarihine kadar Folkart Gallery’de sergilenecek olan eserler, yine Folkart Gallery’nin öncülüğünde İzmir’den sonra Ankara ve İstanbul’da da sanatseverlerle buluşacak. Eserler önümüzdeki aylarda Koruncuk Vakfı tarafından düzenlenecek açık arttırma ile satılacak ve elde edilen gelir ‘Koruncukköy Urla Çocuk Köyü’nün ihtiyaçlarının giderilmesi için kullanılacak.

VARLIĞIN YENİDEN İNŞASI

Meksikalı heykeltıraş Jorge Marin’in ‘Varlığın Yeniden İnşası’ isimli sergisinde varlığın inşa süreçlerini yansıtan 10 bronz anıt heykel yer alacak. İzmir’de Latin Amerikalı bir heykeltıraşın eserleri ilk kez Folkart Çarşı’da sergilenecek. Meksika sanatını dünyaya ulaştırma mücadelesini sürdüren Jorge Marin, ülkesinin geçirdiği zor haftaların ardından, Türkiye ve Meksika arasındaki bağı güçlendirmek üzere, çağdaş sanat ve tarihin heykeller aracılığıyla diyalog kuracağı, uygarlığın beşiklerinden birine, bir inşa ve kardeşlik mesajıyla gelecek.

‘Varlığın Yeniden İnşası’, Meksika Dışişleri Bakanlığı, Meksika Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği Ajansı (AMEXCID), Meksika Türkiye Büyükelçiliği, Folkart Gallery ve Cer Modern’in ortak çabaları sonucunda İzmir’e geldi. Sergi 4 Mart 2017 tarihine kadar gezilebilecek.