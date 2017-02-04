Folkart’tan mobil sağlık hizmeti

Folkart, İzmir’de ilk defa sadece site sakinlerine sağlık alanında hizmet verecek yeni bir uygulama başlattı. Uygulama kapsamında Folkart Towers’ta yaşayanlar, artık 7 gün 24 saat uluslararası standartlarda mobil sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek. Mobil sağlık hizmetleri kapsamında, bir ambulans sürekli olarak hazır bekletiliyor. Sitede yaşayanlara yerinde küçük cerrahi müdahale, muayene ve hemşirelik hizmeti veriliyor. Ayrıca istedikleri hastaneye nakil imkanı ve çeşitli laboratuvar hizmetlerinden de faydalanabiliyorlar. Sağlık alanında tecrübeli Acil Tıp Ambulans Hizmetleri ile ilk olarak Folkart Towers’ta başlatılan uygulama, önümüzdeki süreçte diğer Folkart projelerinde de hayata geçirilecek.

Folkart Towers’ta çalışan ve oturanların her zaman rahatlığını, konforunu ve huzurunu sağlamayı amaç edindiklerini anlatan Folkart Towers İşletme Müdürü Murathan Narlıoğlu, “Profesyonel tesis yönetimi disiplini içerisinde yönetim-işletim, teknik, temizlik, güvenlik, peyzaj ve müşteri İlişkileri hizmetlerini en iyi şekilde sunuyoruz. Tüm bunların yanı sıra şimdi de mobil sağlık hizmeti vermeye başladık” dedi.

EKİP İŞ BAŞINDA

Folkart Towers önünde sadece siteye hizmet verecek uluslararası standartlarda yoğun bakım imkanına sahip ambulans bulunacağını belirten Narlıoğlu, “Sakinlerimiz, acil durumlar haricinde de mobil sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor. Folkart Towers sakinlerimizin bir çok konuda hızlı ve zamanında müdahalelerle hastaneye gitmelerine gerek kalmayacak. Bu hizmet kapsamında küçük cerrahi müdahale ve muayene ihtiyaçları mobil hizmet ekibi tarafından karşılanabiliyor. Serum takma-çıkarma, laboratuvar için çeşitli örnek alımları, radyoloji hizmetleri, EKG çekimi, damar yolu açma vb. hizmetler için de başkaca sağlık kuruluşlarına gitmelerine gerek kalmayacak. Bu hizmetler sakinlerimize ücretsiz olarak sunuluyor” diye konuştu.

MOBİL SAĞLIK HİZMETİ

- 7/24 saat doktor, paramedik, hemşire, ambulans sürücüsü site içerisinde sağlık noktasında bekleyecek.

- Folkart Towers’da yaşayan ve o an orada olan kişilerin olası acil durumda 3 dk içerisinde olay yerinde tedavisi ve hastaneye nakil imkanı sağlanacak.

- Hastaneye gitmeden, sıra beklemeden bakım hizmetleri ile tedavi olunabilecek.

- Serum takma-çıkarma, laboratuvar için çeşitli örnek alımları, radyoloji hizmetleri, EKG çekimi, damar yolu açma vb. hizmetler için de başkaca sağlık kuruluşlarına gitmelerine gerek kalmayacak.