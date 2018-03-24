Fotoğrafçılıktan ahşap oymacılığa

İzmir’in Karabağlar ilçesinde yok olmaya yüz tutan mesleklerden olan ahşap oymacılığını sürdüren Hüseyin Aksoy, ürettiği birbirinden güzel ürünleri yurt dışına da gönderiyor. Uzun yıllar fotoğrafçılık yapan Aksoy, düğün albümlerini ahşaptan yapmaya karar verince hem fotoğrafçılık hem de ahşap oymacılığını birlikte yapmaya başladı.

ESKİYE DÖNÜŞ YAPTIK

Yaklaşık 4 yıldır ahşap oyma işi ile ilgilendiğini belirten Aksoy, “Bu meslek esasında Selçuklu döneminde başladı ve şu anda birçok insan bu işi yapmıyor. Bizde dedik ki eskiye dönüş yapıp ahşap oymacılığına başlayalım. İyi ki de başladık. Yoğun bir talep var. Bu talepleri mümkün olduğu kadar karşılamaya çalışıyoruz. Şu anda kendi işimizi de yapıyoruz, yurt dışından siparişlerimizi de yavaş yavaş karşılıyoruz” dedi.

YURT DIŞINA DA GÖNDERİYORUZ

Ahşapla ilgili hemen her şeyi yapabildiklerini belirten Aksoy, “Dubai’ye koltuk yolladık, Katar’a ve Fransa’ya ürünler gönderdik. Son dönemlerde Osmanlı dönemini anlatan filmlerin de etkisi ile talepte artış söz konusu. Osmanlı’dan gelmemizin ve ahşabı sevmemizin de bunda etkisi var. Ahşaba yönelmenin diğer bir sebebi ise polyesterden yapılan ürünlerin zararlı olması. Ahşabın hiçbir zararı yok. Akşam eve yorgun bile gelindiğinde bir çam kokusu aldığında kendisini doğada hissediyor insan. Bizler burada yaşlanan ağaçları değerlendirmiş oluyoruz aynı zamanda. Bir kütüğü alıp güzel bir motif ortaya çıkarıyorsunuz. Bu işin bu kadar iyi olduğunu bilseydim çok önceden bu mesleğe başlardım” diye konuştu.