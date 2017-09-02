Fuar’a Folkart imzalı Kültür ve sanat damgası

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen Folkart’ın Ana Sponsoru olduğu 86.İzmir Enternasyonal Fuarı’nın son günü yine İzmirlilerden yoğun ilgi gördü. Atatürk Açıkhava Tiyatrosu’nda Folkart Academy öğrencileri Sersefil Müzikali’ni ikinci kez sahneledi. Mogambo’da ise Zuhal Olcay sahne aldı. İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde de, Beni “Nükhet Duru” Sanıyorlar kabaresinde sanatçı Nükhet Duru izleyicilerle buluştu. Fuarı gezen Gazeteci-Yazar Hıncal Uluç, fuarın çok kalabalık gördüğünü ve bunun fuarın başarılı olduğunun göstergesi olarak nitelendirdi. Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, İEF’ye ikinci kez sponsor olmaktan onur duyduklarını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

NÜKHET DURU’DAN FOLKART’A TEŞEKKÜR

‘Beni Nükhet Duru Sanıyorlar’ isimli kabarede, 40 yılı aşkın müzik kariyerinde Türk pop müziğine damgasını vuran Nükhet Duru’nun hayatı, yaşadıkları, acı ve tatlı anıları, yol arkadaşları bizzat Nükhet Duru tarafından anlatıldı. Gösteri izleyicileri unutulmaz şarkılarla bazen hüzünlendirdi, bazen güldürdü. Fuarın son gününde İzmirlilerin büyük ilgisiyle karşılaşan ve İzmirlilere çok eğlenceli bir gece yaşatan Nükhet Duru, “izmir benim canım hatta herşeyim. Anlayın artık ne kadar çok sevdiğimi. Yıllardır İzmirli biliniyorum. Bu da İzmirlilerin beni ne kadar çok sevdiğini ve kabullendiğini gösterir. Her şey için İzmirlilere teşekkür ediyorum. Bunun yanı sıra İzmir Fuarında sanatsal etkinliklere daha çok yer verilmesini istiyorum. Özellikle bu konuda daha çok çalışma yapılmalı. Bunun dışında Folkart’a da sanata verdiği destek ve kol kanat germesinden dolayı bütün sanatçılar olarak teşekkürü borç biliyoruz. Umarım bu sanat desteği sürekli devam eder” dedi.

FOLKART ACADEMY OYUNU

Fuarın son gününde gerçekleştirilen bir diğer önemli etkinlik ise Folkart’ın kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile kendi bünyesinde kurduğu Folkart Academy, bünyesinde tiyatro eğitimi alan öğrencilerin, ilk oyunları Sersefil Müzikali oldu. “Sanata Değer” sloganıyla yola çıkan Folkart Academy’de tiyatro eğitimi alan öğrenciler, usta tiyatro sanatçıları ile aynı sahneyi paylaştı. Müzikali Bora Severcan yönetti. İzleyicilerden yoğun alkış aldı.

FUARA HINCAL ULUÇ DEĞERLENDİRMESİ

Gazeteci-Yazar Hıncal Uluç, fuarı gezdi. Sanat Sokağı’nda İzmir Sanat Atölyesi’nin standında ebru yaptı. Ebru sanatına gönül verdiğini ve çok önemsediğini anlatan Uluç, yaptığı çalışma ile objektiflere poz verdi. Fuarı değerlendiren Hıncal Uluç, “Benim bir tek değerlendirme ölçüm var. Fuarı ben bu akşam gerçekten çok güç gezdim. İşte ölçüm bu. İzmir Fuarı’nın sokaklarında, yollarında sanki bir otobüs içindeymiş gibi ‘lütfen’ deyip ilerleyebiliyorsan; o fuar başarıya ulaşmıştır. İzmir Enternasyonal Fuarı eski günlerine dönüyor diyebilirim” diye konuştu.