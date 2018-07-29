Gazeteciler Cemiyeti’nden 15 Temmuz sergisi

Gazeteciler Cemiyeti’nden 15 TeGazeteciler Cemiyeti Medya Merkezi ve Basın Müzesi’nde gerçekleştirilen sergide 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında Balıkesir’deki gazetelerin manşetleri yer aldı. Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti binasında düzenlenen serginin açılışına Vali Yardımcısı İsmail Demirhan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fahri Konuk, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkan Vekili Cemal Kocataş, Balıkesirspor Baltok Başkanı Mustafa Bahçeci’nin yanı sıra daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gazeteciler katıldı. Serginin açılış konuşmasını yapan Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir, basının öneminin 15 Temmuz darbe girişiminde bir kez daha görüldüğünü ifade etti. Demir, “Takvim yaprakları bize bugünün Basın Bayramı olduğunu söylüyor söylemesine de biz gazeteciler bu günü bayram gibi kutlayamıyoruz, dayanışma günü olarak görüyoruz. Gazeteciler, çalışma yeri, zamanı belli olmayan ve gerçekte tatil hakkı bulunmayan tek meslek sahibidir. Nasıl ki 110 yıl önce sansüre direnen meslektaşlarımız gerçek bir gazetecilik patlaması yapılmasına öncülük ettiyse, Türk basını her çalışanıyla 15 Temmuz gecesindeki duruşuyla da yeni bir gazetecilik patlamasına imza attı” dedi.