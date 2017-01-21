Gazetecilerden Vali Ayyıldız’a ziyaret

Dernek Başkanı Mehmet İnmez, Vali Ayyıldız’a gazetecilerin toplumsal olaylarda giymesi için bastırılan gazeteci yeleğini tanıttı. İzmir basının doğru habercilikten yana olduğunu ve bu tutumunu sürdürmesi gerektiğini belirten Vali Erol Ayyıldız,” Bir olay olduğu zaman bilgiyi teyit etmeden kesinlikte haber yapmayın. Yanlış bir bilgi yaşanan olayları daha çok büyütebilir. Kesinlikle biz size, ‘şu haberi, bu haberi yapmayın’ diyemeyiz. Ama doğru haberi ve bilgiyi aldıktan sonra haberi paylaşın” dedi.

GAZETECİLER YELEK GİYECEK

Yargı ve Güvenlik Muhabirleri Derneği Başkanı Mehmet İnmez de Vali Erol Ayyıldız’a gazetecilerin toplumsal olayda giymesi için İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin (İGC) desteğiyle bastırılan gazeteci yeleğini tanıttı. Yeleğin numaralı ve İGC logolu olduğunu belirten İnmez, “Toplumsal olaylarda zaman zaman gazeteciler zor anlar yaşıyor. Güvenlik güçleri, meslektaşlarımızı vatandaş sanarak, olay yerine almıyor. Kamu görevi yapan bizler olay yerine daha kolay girip, en kısa sürede doğru haberi ve fotoğrafı alarak bilgilendirmek zorundayız. Toplumsal olaylarda görev yapan polis, jandarma, 112 doktor ve hatta itfaiye görevlileri kendi kurumlarını tanıtan yelek ve mont giyiyor. Bizlerde, gazetecilerin giymesi için ‘numara ve basın’ yazan yelek yaptırdık. Toplumsal olaylarda bu yeleği giyerek, gazeteci ve vatandaşın güvenlik güçleri tarafından ayrışmasını sağlayacağız. Derneğimiz tarafından dağıtılacak olan bu yeleğin gazetecilerin sahada çalışmasını daha kolay hale getireceğine inanıyoruz” dedi.