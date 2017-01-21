Gaziemir’de Aryom ile yaşam ve huzur

İzmir’i yepyeni bir yaşam konsepti ile tanıştıran, eşi benzeri olmayan sosyal donatılar ve ezber bozan konforlu konutlardan oluşan Aryom Koru’da 30 farklı tip daire seçeneği ile 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 dışında bahçe ve çatı teraslı koru manzaralı lüks konutlar alıcıları ile buluşuyor.

İzmir’in yükselen değeri Gaziemir’de, üç tarafı Çatalkaya Koru’su ile çevrili, benzersiz doğası, konumu, konforu ve modern mimarisi ile şehir içinde konut yaşamının standartlarını yeniden belirleyen Aryom Koru, benzersiz altyapısı ve yeşil mimarisi ile İzmir’e farklı bir konut ve yaşam kültürü sunuyor.

GENİŞ TERCİH YELPAZESİ

24 ay sonra teslimi planlanan Aryom Koru projesinde,Lansman satışlarının başlamasıyla ilk hafta konutların yüzde 20’sini satma başarısı yakalayan proje, lansmana özel iskonto ve kişiye özel ödeme seçenekleri, sadece yüzde 1 ile seçilen konutun rezerve imkanı, konut bedelinin yüzde sekseni yerine tutarın tümünün bankalarda müşteri için hazır olması, firma kredisi ile alımda 12 aya kadar vade farksız ödeme imkanı gibi ayrıcalıklar ile tercih yelpazesini genişletiyor.

Açık ve kapalı yüzme havuzları, fitness ve spa merkezi, sauna, buhar ve masaj odaları, tenis kortu, basketbol ve voleybol sahası, açık ve kapalı çocuk oyun alanları, Cafe’ si, kapalı otoparkı ve birçok benzersiz proje özelliği ile diğerlerinden kolayca ayırt edilen Aryom Koru nun satışa çıktığı daha ilk hafta yakaladığı başarı grafiği ile ilgili olarak Aryom İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Günday görüşlerini şu sözlerle dile getirdi: “Aryom İnşaat olarak her biri kendi konusunda profesyonel ekiplerle çalışarak İzmir genelinde hayata geçirdiğimizkonut projelerinde farklılık ve katma değer yaratıyoruz. Aryom Koru zengin sosyal donatıları yanı sıra yüksek konfor taşıyan konutları ile de ayırt ediliyor. Konutlarda ısı pay ölçerli yerden ısıtma sisteminden, eloksallı alüminyum doğramalara, hareketli ahşap güneşliklerden, akıllı ev otomasyon sistemine, elektrikli panjur sisteminden yirmidört saat kameralı ve devriye güvenlik sistemine kadar “önce insan sonra tasarım” odaklı farklı özellikler bulunuyor.”