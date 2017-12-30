Gaziemir’de neşeli yeni yıl partisi

Gaziemir Belediyesi’nin, 4-6 yaş arası çocukların hangi spor dalına eğilimli olduklarını belirlemek amacıyla düzenlediği Hareket Eğitimi Kursu’nda yeni yıl partisi düzenlendi. Çocukların kuvvet, sürat, çabukluk, dayanıklılık ve algılama gibi motorsal becerilerinin, çeşitli sportif aktivitelerle test edildiği kursa katılan minik kursiyerler yeni yıl partisinde gönüllerince eğlendi.

ARMAĞANLARINI DA ALDILAR

Çocuklarıyla birlikte kursa katılan anne-babalar da yeni yıl partisinde miniklerin mutluluğuna ortak oldu. Hep birlikte yeni yıl pastası kesen çocuklar daha sonra müzik eşliğinde dans etti. Yeni yıl partisinde belediyenin Kadın Danışma Merkezi’nde görev yapan işitme engelli personel Aysel Akay tarafından hazırlanan boyama kitabı çocuklara armağan edildi.