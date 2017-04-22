Gediz havası Ege’nin ortak paydası

‘Gediz Havzası Arıtma Çamuru Yönetim Planının Hazırlanması Projesi’ne yönelik rapor için Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Ayşe Filibeli ve Prof. Dr. Azize Ayol MASKİ’yi ziyaret ederek Genel Müdür Yardımcıları Şehnaz Başaran ve Burak Aslay ile belediye yetkilileriyle bir toplantı gerçekleştirdi.Atıksu arıtma tesislerinde biriken çamurların bertarafına yönelik yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi sayesinde Manisa’nın 40 yıllık çöp sorununa son vereceklerini ifade eden Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ertuğrul Yıldırım, Ege Bölgesi için tüm kurum ve kuruluşlarla sürekli görüşme halinde olduklarını belirtti.

GURUR KAYNAĞIMIZ...

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Gediz’in herkesin ortak paydası olduğunu söyleyerek, Manisa’ya yeni atık su arıtma tesisleri inşa ettiklerini belirtti. Aslay, “Gediz Havzası yeniden Ege Bölgesi’nin gurur kaynağı olacak. MASKİ olarak Manisa Merkez, Turgutlu, Gördes ve Soma’ya atık su arıtma tesisleri inşa ediyoruz” dedi.