Gelecek Buca için çok güzel olacak

TBMM’nin tatile girmesinin hemen ardından kolları sıvayan ve seçim bölgesini turlamaya başlayan AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya’nın önceki günkü durağı Buca ilçesi oldu.

Buca’da Göksu, Yeşilbağlar, Mustafa Kemal ve İnönü Mahallelerini ziyaret eden Kaya, muhtarlarla buluştu, beraberindeki partililerle birlikte esnaf ziyaretleri yaptı. Kaya’ya ziyaretlerinde AK Parti Buca İlçe Başkanı Mustafa Arslan ve yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

ESNAFLARIMIZ BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ

Ziyaret ettiği muhtarların mahalleleri ile ilgili taleplerini alan ve sorunlarını dinleyen Kaya, Buca’da yerel yönetim ile ilgili ciddi sıkıntıların olduğunu bir kez daha gözlemlediklerini belirtti. Esnaf ziyaretleri esnasında da sorunları tek tek not alan Kaya, “Esnaflarımız bizim için çok kıymetli. Gerçekleştirdiğimiz tüm programlarda kendilerini ziyaret etmeye, bir bardak çaylarını içmeye gayret gösteriyor, sorunlarını dinliyoruz. AK Parti olarak iktidara geldiğimiz ilk günden itibaren esnafımızın şartlarını daha da iyileştirmek, standartlarını daha da yükseltmek için çalışıyoruz. Zaman zaman kredi kolaylığı, borçları erteleme ve vergi muafiyeti gibi düzenlemeler getiriyoruz. Bu anlamda şartların daha da iyileşmesini el birliği ile sağlamak adına elimizden geldiğince bir araya gelerek sorunları ortak akıl ile masaya yatırıyor, çözüm yollarını birlikte arıyoruz” dedi.

HALK MAZERET DEĞİL HİZMET İSTİYOR

Buca’daki programları esnasında hemşehri derneklerinin de kapısını çalan Kaya, Yozgat Kadışehri Örencik Köyü Derneği, Sivas Yiğidolar Derneği Buca Göksu Şubesi ve Buca Van Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne de ziyaretlerde bulundu. Kaya, daha sonra AK Parti Buca İlçe Başkanlığı tarafından İnönü Mahallesi’nde açılan İnönü Mahalle Temsilciliği’ne geçti. Burada AK Parti İzmir Milletvekili Necip Kalkan ile birlikte temsilciliğin resmi açılışını gerçekleştiren ve kurdeleyi kesen Kaya, konuşmasında Buca Belediyesi’nin mevcut yönetimine yüklendi. Gün boyu Buca’da programlarda olduğunu ve sokakları arşınladığını hatırlatan Kaya, “Biz sürekli sokaklardayız, vatandaşlarımızla birlikteyiz, esnafımızın içindeyiz. Hemşehrilerimiz mazeret değil hizmet istiyor. Ben gerek bu kürsülerden, gerekse basın aracılığıyla defalarca çağrıda bulundum. CHP’li belediye başkanlarının hepsine çağrı yaptım, Buca Belediye Başkanı’na da aynı çağrıyı yaptım. İlçeniz için bir projeniz varsa getirin beraber takip edelim dedim. İster belediyede, ister meydanda, ister mecliste, ister başka bir yerde, nerede isterseniz bir araya gelelim, kent için ne yapabiliriz onu konuşalım dedim. Ancak iki yıldır bir tek CHP’li belediye başkanı çağrıma olumlu cevap vermedi. Ortaya projeler koymaya, vatandaşa hizmet üretmeye niyetleri yok. Ancak bu böyle gitmeyecek. İzmir’de, Buca’da bu yerel yönetim anlayışı artık iflas etmiştir. Gelecek hem Buca için, hem İzmir için çok güzel olacak, ben bunu görüyorum” şeklinde konuştu.