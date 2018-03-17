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Genç mucitler DRONE yaptı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 2 lise öğrencisi, motor kısmı hariç tüm tasarımı kendilerine ait olan ve havada 51 dakika kalabilen drone yaptı.

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Hasan Fatma Önal Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencileri Yağız Özçetin ve Ahmet Burak Yaman, dronelerin yenilenebilir enerjiden yararlanarak havada kalma süresini uzatacak proje için çalışmaya başladı. İki arkadaş, yaklaşık 2 ay süren çalışmanın sonunda, motoru dışında yazılımı dahil tüm parçalarını tasarladıkları, güneş ve rüzgar enerjisini de kullanabilen drone yaptı. Liseli mucitler tasarladıkları drone ile katıldıkları “Aydın mucidini arıyor” yarışmasında da birinci oldu.      

HAVADA 51 DAKİKA

Öğrencilerden Yağız Özçetin, arkadaşı Ahmet Burak Yaman ile elektronik eşyalara ilgi duyduklarını, dronelerin havada kalma süresini uzatmak için bu çalışmayı gerçekleştirdiklerini söyledi. Normalde dronelerin 15 dakika havada kaldığını belirten Özçetin, “Biz  bunu nasıl artırabileceğimizi düşünmeye başladık. Yenilenebilir enerjiyle bunu artırırız diye düşündük. Droneye güneş ve rüzgardan enerji üretebileceğimiz bir sistem monte ettik. Bütün parçaları üç boyutlu yazıcıdan kendimiz bastık, heyecanlıyız” dedi.        

Yaptıkları dronenin 15 kilogram yükü taşıyabilecek kapasitede olduğunu aktaran Ahmet Burak Yaman ise şunları kaydetti: “Cihazda kullanılan pillerin ömrü kısa oluyor. 300-400 şarjda performansı düşmeye başlıyor. O yüzden dronelerde yenilenebilir enerji kullanılmıyor. Biz bunu şu şekilde çözdük, elde ettiğimiz yenilenebilir enerji kaynağından direkt motorlara enerji verdik, pilden kullanılan enerjiyi düşürdük.”       

Öğrencilerin çalışmasına hem maddi hem de manevi destek veren İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman ise gençlerin çalışmasından gurur duyduklarını ve gereken desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.     

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