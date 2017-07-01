Genç mühendislerden akıllı projeler

Ülkemizin taşra bölgelerinde suyun akıllıca ve verimli kullanımı için proje geliştiren gençler, yıldırım düşmesi sonucu yaşanan kaza ve afetleri önlemek için de bir araya geldi. Öğrenciler, mühendislik eğitimleri boyunca edindikleri deneyimleri kullanarak birbirinden iddialı projeler geliştirdi.

AKILLI ENERJİ KULLANIMI

Merve Akıncı, Gülnur Semahat Ungan ve Ayşen Çindemir’in akıllı evlerde enerji verimliliği için knx protokolü ile cihaz kontrolü projesinde bu projeyle dünyada popülerliği günden güne artan ev otomasyonu ve bina sistemi teknolojisi için kullanılan KNX protokolü kullanıldı. Böylece sıcaklık ve aydınlatma kontrolü sağlanıp enerji verimliliğini artırmak hedeflendi.

SU BOŞA AKMAYACAK

Yiğit Bakırlı ve Mert Ökten’in akıllı kuyu depolama otomasyon sistemi ile kuyu ve deponun uzaktan otomatik kontrolü sağlanıyor. Proje: Yıldırımın ve Yıldırım Yer Tespit Ağı’nın Matematiksel Modellenmesi ve Simülasyonu (Ozan Ertuğrul, Emrecan Bayrak ve Ozan Koç’un ve yıldırım yer tespit ağı’nın matematiksel modellenmesi ve simülasyonu projesinde ise yıldırımın yer tespiti üzerine çalışıldı ve bu tespiti işlemini yapan prototip geliştirildi.