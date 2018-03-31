Genç MÜSİAD’dan örnek kan bağışı kampanyası

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Ümit Ülkü, Türk Kızılay’ının kendileri ve ülkemiz için çok önemli olduğunu, afetlerde ilk koşan kuruluş olduğunu belirterek, “MÜSİAD İzmir Şubesi olarak, iş dünyasının ihtiyacı olan konularda çalışmalar yaptığımız gibi sosyal sorumluluk alanlarında da faydalı olacak her türlü organizasyona dahil olmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda da bugün Gençlik Kurulumuzun organizasyonunda Kızılay’a kan bağışı gerçekleştiriyoruz. Böylesine önemli bir etkinlikte kampanyamıza destek veren ve bugün burada bulunacakları bağışlarla örnek bir davranışa imza atan gençlerimizi tebrik ediyorum. Kan vermek kutsal bir görev. Yılda en az 2-3 kez kan vererek bağışlanan bir ünite kan ile de üç hayat kurtarabiliriz. Sağlıklı olan her vatandaşımızı da gönüllü olarak kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz”dedi.

ONURLU BİR DAVRANIŞTIR

Türk Kızılay’ı Ege Bölgesi Kan Merkezi Müdürü Dr. Gökay Gök de, “Kan bağışı hem verene, hem de alana şifa vermektedir. Kan bağışı vücuda hayat veren, insanlar arasında paylaşmayı sağlayan onurlu bir davranıştır” diye konuştu.