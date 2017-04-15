Genç müzisyen Bora Aşçılar anısına konser

Geçtiğimiz mart ayında, İzmir Göztepe Mustafa Kemal Sahil yolunda alkollü bir sürücünün kullandığı otomobil çarpması sonucu hayatını kaybeden genç müzisyen Bora Aşçılar için İzmir Fuar Kültürpark İsmet İnönü Kültür ve Sanat Merkezi’nde anma gecesi düzenlendi. Gecede ‘Bora’nın da üyesi olduğu amatör müzik grubu ‘Grup Necati’, Mavi Sanat Merkezi, Rota Koleji müzik grupları konser verdi.

GENÇLERİN HAYATI BU KADAR UCUZ OLMAMALI

Konserde Bora’nın müzik yaşantısında söylediği parçalar seslendirildi. ‘Bora’ ile söyledikleri şarkıları seslendiren arkadaşları ise üzerlerinde Bora’nın resmi olan tişörtlerle sahne aldılar.

1.03 promil alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Bora Aşçılar’ın babası Osman Aşçılar, “Bora’nın hayalleri vardı. Türkiye’nin sayılı müzisyenlerinden biri olmak istiyordu. Alkollü bir sürücü daha 16 yaşında onu bizden kopardı. Üstelik ertesi gün serbest bırakıldı. Başka Bora’lar ölmemesi için alkollü kaza, alkollü yaralama, alkollü ölüme neden olmak yasasının değişmesi gerekiyor. Ben bu yasa çıkana kadar elimden geleni yapacağım. Artık cinayet işleyen alkollü sürücüler, elini kolunu sallaya sallaya gezmemeli. Çocuklarımızın, gençlerimizin hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Başka Bora’lar ölmemesi için adalet istiyoruz” diye konuştu. Osman Aşçılar, “Gecenin organizasyonun gerçekleştirmesinde en büyük payı olan Grup Necati gitaristi Yağız Aykırı başta olmak üzere Mavi Sanat Merkezi, Zuhal Müzik, Rota Koleji, Altınordu Spor Kulübü ile emeği geçen ve bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.