Genç yazardan ‘Oğluma Yalnızlık Hikayeleri’

4 farklı hikayeden oluşan ‘Oğluma Yalnızlık Hikayeleri’, kurgusal yazım tarzı ve akıcı dille kaleme alan Sökeli genç yazar Serkan Oklay, ilk kitabını yaklaşık bir yıllık sürede yazdı. Pamukkale Üniversitesi mezunu Sökeli genç yazar Serkan Okay ilk kitabının yayınlanmış olmasından dolayı mutluluk yaşıyor. Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran’ı da ziyarete ederek kitabından hediye eden yazar Serkan Oklay; yazmanın kendisinde bir tutkuya dönüştüğünü ifade ediyor. Genç yazar Serkan Oklay, “Bu kitapla onu başardım. Kitaptaki hikayelerde herkesin kendinden bir şeyler bulacağına inanıyorum. İlk kitabımın yayınlanması ve okuyucularla buluşmasının mutluluğunu yaşıyorum” diye konuştu.