Gençlerimizi kültür ve sporla yoðuracaðýz

Kültür, sanat ve spor alanýndaki çalýþmalara her zaman önem veren Selçuk Belediyesi ilçede kültürel ve spor hayatýný canlandýracak yeni projelere imza atýyor.

10 Kasým’da açýlýþý gerçekleþtirilen Sanat ve Kültür Evi’nin yaný sýra halý saha ve sanayi sitesinde yer alacak olan basketbol ve tenis kortunun yapýmýyla ilgili bilgi veren Baþkan Bakýcý tüm bu projelerin amacýnýn Selçuklu gençlerin kültür ve sanatla iç içe olmalarýný saðlamak olduðunu kaydetti. Spor Toto Teþkilat Baþkanlýðý tarafýndan finanse edilen beþ halý sahanýn yapýmýnda sona gelindiðini belirten Baþkan Bakýcý, “Geçtiðimiz günlerde Kültür ve Sanat Evi’nin açýlýþýný gerçekleþtirdik. Kütüphane ve Etüt Merkezi yapýmýna da baþladýk. Amacýmýz eðitime, sanata ve spora aðýrlýk vererek; gençlerimizi kötü alýþkanlýklardan korumaktýr. Selçuk’u bir kültür kenti yaparak gençlerimizi spor ve kültürle yoðurmak istiyoruz” dedi.

Kýsa bir süre önce sonuçlanan Selçuk Belediyesi Kültür ve Gençlik Merkezi Mimari Proje Yarýþmasý’ndan da söz eden Baþkan Bakýcý, 2017’nin ilk yarýsýnda bu önemli merkezin temelinin atýlmasýný planladýklarýný söyledi.

ÖNEMLÝ BÝR SÜREÇ TAMAMLANDI

Gençlik ve spor ile ilgili projelerin yaný sýra Selçuk’un planlama açýsýndan çok önemli bir süreci tamamladýðýný ve ilçenin önünün açýk olduðunu belirten Baþkan Bakýcý þu bilgileri verdi: “Selçuk’un 5 binlik nazým imar planý ikinci kez Büyükþehir Belediye Meclisi’nden geçti. Dolayýsýyla Selçuk birçok çalýþmanýn önünü açacak önemli bir kazaným elde etti. Þirince Koruma Amaçlý Ýmar Planý ikinci defa revize edildi. Büyükþehir Komisyonu’nda bekliyor. Efes Koruma Amaçlý Ýmar Planý onaylandý. Büyükþehir Belediye Meclisinden geçti. Plan þu anda askýda. Pamucak ile ilgili planlama çalýþmalarý da bakanlýk tarafýndan yapýlýyor. Bu çalýþmalarýn sonunda Selçuk’un önemli kazanýmlarý olacak. Bu kazanýmlarýn sonunda Selçuk dikkatli, özenli ve saðlýklý bir þekilde büyüyecektir. Bu büyümede bizim en çok önemsediðimiz þey Selçuk esnafýnýn ve halkýnýn ekmeðini büyütmenin yanýnda çocuklarýmýzýn ve gençlerimizin iyi bir eðitim almalarý, kültür ve sanat aðýrlýklý bir yaþam felsefesi edinmelerini saðlamaktýr.”