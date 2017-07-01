Geri dönüşüme 42 tonluk katkı

Doğa korunuyor ekonomi kazanıyor

İzmir’de ilk kez 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi ve Çöp Transfer İstasyonu kuran Karşıyaka Belediyesi, hem doğanın korunmasına hem de ekonomiye önemli katkılar sağladı. Ağustos 2016’da faaliyete geçirilen tesiste bugüne kadar; 17000 kg karışık ambalaj, 5855 kg metal, 3215 kg plastik, 1200 kg cam ambalaj, 1489 kg bitkisel atık yağ, 6397 kg atık pil, 140 kg ilaç, 400 kg elektronik atık ve 6435 kg lastik toplandı. Atıklar, yeniden üretim süreçlerine dahil edilmek üzere, lisanslı geri dönüşüm tesislerine teslim edildi.

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