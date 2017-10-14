Giritli öğretmenler İzmir’de buluştu

Eğitimde görsel eğitim ve dijital öykü anlatımı için Türkiye’ye ziyarette bulunan Giritli öğretmenler ve eğitim yetkilileri İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi tarafından misafir edildi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü›nde gerçekleşen kabulde konuşan Yahşi, iki komşu ülkenin eğitimdeki iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, eğitimin evrenselliğinin önemini vurguladı. Ülkemizdeki eğitim sistemi hakkında bilgi veren Yahşi, Giritli öğretmenlerle sohbet ederek fikir alışverişinde bulundu. Proje çalışmaları içerisinde Öğretmen Eğitim Hareketliliği, Ulus Ötesi Proje Toplantısı ve konferans çalışmaları da yer alıyor.

Visi-Teaching; öğretmenlerin ders konularını dijital-görsel materyaller kullanarak işlemesi ile öğrencilerin eğlenerek öğrenmesini ve bilgiyi kalıcı hale getirmesini sağlayan bir öğretim modeli olmakla birlikte; görsel öğrenmenin en etkin alanlarından biri ‘görsel ve dijital hikâye anlatım’ yolu. VisiTeaching Modeli; öğrencilerin temel ve çapraz becerilerini geliştirmekte, okul eğitimini performas arttırıcı bir hale dönüştürerek, öğretmen ile öğrenci arasında pozitif bağlar kurmayı sağlamakta, görüntülerle iletişim önermekte, yaratıcı düşünceyi desteklemekte, görsel veriler aracılığıyla alınan bilgilerin açık uçlu olması sebebiyle öğrencilerin yaratıcılığını, benlik ve kimlik duygularını geliştirmekte, kültürler arasında evrensel, görsel bir dil oluşturuyor. İki ülke arasında uygulanan proje sonunda ise Visi-e-Rehber, örnek Visi-Dersleri, Visi- oyunlar ve görsel öğrenme raporu yayımlanacak. Fikri çıktılar; açık eğitim kaynağı olarak Visi-e-Platform’da öğretmenlerin kullanımına sunulacak.

5 gün boyunca İzmir’de konaklayarak eğitim çalışmalarında bulunacak olan Giritli yirmi iki öğretmen, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Yahşi’ye misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek Türkiye’yi çok sevdiklerini belirttiler.