Gönül sofrası bu kez Bigadiç’te

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ‘Gönül sofrası’ iftar programı Bigadiç Kapalı Pazar yeri yanındaki etkinlik alanında düzenlendi. Yaklaşık 3 bin 500 kişilik iftara Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Ali Aydınlıoğlu ve Kasım Bostan, AK Parti Balıkesir Milletvekili Adayı Osman Bıldır, Bigadiç Belediye Başkanı Hasan Avcu da katıldı. Çocuklara yönelik jonglör ve sihirbaz gösterileri ile başlayan iftar, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.Oruçların açılmasının ardından, Bigadiç halkına seslenen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, “20 ilçemizde kurduğumuz iftar sofralarında hemşerilerimizle birlikte iftar yapmanın, ekmeğimizi, yemeğimizi paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu bizler için oldukça mutluluk verici bir durum. Belediyecilik demek, asfalt dökmek, taş döşemek, alt yapı yapmak demek değildir. Halkla beraber olmak, onlara dokunmak gerekiyor. Bigadiç’e defalarca geldik, gelmeye de devam edeceğiz. Yaptığımız işler var, yapacağımız işler de var. Kimse meraklanmasın yapılacak olan işleri de yine biz yapacağız” diye konuştu.