Gördesli öğrenciler Sarıkamış’a gidiyor

Gördes Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Gördes Anadolu Lisesi tarafından proje geliştirildi. Projede Sarıkamış harekatının 103. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde 5 Ocak günü Anadolu İmam Hatip Lisesi, Anadolu Lisesi ve İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi‘nden katılacak olan 46 genç Sarıkamış’a hareket edecek. 5 Ocak’ta başlayıp 8 Ocak Pazartesi günü sona erecek projeyle aynı zamanda Milli Mücadele döneminde önemli roller üstlenen Erzurum, Sivas ve Ankara illerindeki kültürel ve tarihi değerler de gençlere tanıtılacak.