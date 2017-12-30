Gördesli öğrenciler Sarıkamış’a gidiyor
Gördes'de eğitim gören öğrenciler ‘Gördesli Şehit Makbule Hanımın Torunları Sarıkamış Şehitlerine Yürüyor’ projesi kapsamında Sarıkamış’a giderek şehitleri anacak.
Gördes Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Gördes Anadolu Lisesi tarafından proje geliştirildi. Projede Sarıkamış harekatının 103. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde 5 Ocak günü Anadolu İmam Hatip Lisesi, Anadolu Lisesi ve İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi‘nden katılacak olan 46 genç Sarıkamış’a hareket edecek. 5 Ocak’ta başlayıp 8 Ocak Pazartesi günü sona erecek projeyle aynı zamanda Milli Mücadele döneminde önemli roller üstlenen Erzurum, Sivas ve Ankara illerindeki kültürel ve tarihi değerler de gençlere tanıtılacak.
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