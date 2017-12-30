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Gördesli öğrenciler Sarıkamış’a gidiyor

Gördes'de eğitim gören öğrenciler ‘Gördesli Şehit Makbule Hanımın Torunları Sarıkamış Şehitlerine Yürüyor’ projesi kapsamında Sarıkamış’a giderek şehitleri anacak.

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Gördes Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Gördes Anadolu Lisesi tarafından  proje geliştirildi. Projede Sarıkamış harekatının 103. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde 5 Ocak günü Anadolu İmam Hatip Lisesi, Anadolu Lisesi ve İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi‘nden katılacak olan 46 genç Sarıkamış’a hareket edecek. 5 Ocak’ta başlayıp 8 Ocak Pazartesi günü sona erecek projeyle aynı zamanda Milli Mücadele döneminde önemli roller üstlenen Erzurum, Sivas ve Ankara illerindeki kültürel ve tarihi değerler de gençlere tanıtılacak. 

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