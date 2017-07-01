Guinness rekorlu pastacı ‘işin’ inceliklerini anlattı

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın özel politika gerektiren dezavantajlı bölgelerde yaşayan kadınların ilgi ve yeteneklerini değerlendirerek meslek edindirmek, çalışanların becerilerini üst seviyelere çıkararak mesleki yeterlilik kazandırmak, girişimciliği özendirmek ve firmaların ihtiyaç duyduğu nitelikli personel açığını karşılamak amacıyla başlattığı “Güçlü Kadın Güçlü Ekonomi” projesi uluslararası bir pasta ustasını ağırladı. 2015 yılında 268 metrekarelik pasta imalatıyla yılın Guinness Rekorunu kıran ve Guinness Rekorlar Kitabına geçen İtalyan şef Loreno Lo Presti, Meslek Fabrikası’nda bir araya geldiği 100 kadına işin inceliklerini anlattı. Lo Presti, “EBSO, Milano Ticaret Odası ve İzmir Pastacılar ve Fırıncılar Derneği ortaklığında gerçekleştirilen bu proje çok hoşuma gitti. Çikolata, glütensiz ürünler ve kek, pasta dizaynı konusundaki uzmanlığımı, bir nebze olsun aktarma teklifini düşünmeden kabul ettim” dedi.

İnşaat yapmakla aynı şey

Aslen inşaat mühendisi, mimar olduğunu, aile restoranında çalışırken pastacılığa ilgi duymaya başladığını ifade eden Lo Presti, “Mühendislik okurken sınavların stresini yemek yaparak, tatlı yaparak atardım. Ardından bu işi daha çok sevdiğimi, istediğimi hissettim. Bu iş için çok fedakarlık yaptım. Tutku ile bu işe sarıldım. Bu işin ve zorluğun üstesinden geldim. Aslında bina yapmakla, pasta yapmak aynı şey. İkisi de mühendislik bilgisi gerektiriyor” dedi. İzmirli kursiyerlerle yeni bir Guinness Rekoru denemesi teklifi için “Neden olmasın” şeklinde konuştu.

Güçlü kadın, güçlü toplum demektir

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da, geçtiğimiz yıllarda Pastacılar ve Fırıncılar Derneği ile birlikte gerçekleştirdikleri pastacılık eğitiminde bine yakın kursiyerden 700’ünün hemen iş bulduğunu, kendi iş yerini açanlar olduğunu hatırlatarak, “Nüfusunun yüzde 49.8’nin yani neredeyse yarısının kadınlardan oluştuğu ülkemizde, kadın istihdam oranının erkek istihdam oranının yarısında olduğu tabloyu değiştirmeliyiz. Çünkü güçlü kadın güçlü toplum demektir. Bu anlamda, kadınlarımızın iş hayatına katılımını artırmamız gerekiyor” dedi.