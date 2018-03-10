Gümüş takı meslek sahibi yaptı

Efeler Halk Eğitim Merkezi ve Efeler Belediyesi ortaklığında düzenlenen Gümüş Takı İşlemeciliği kursuna katılan kursiyerler, yaptıkları takı çalışmalarının yanı sıra Efeler’in simgesi olan Tralleis, incir yaprağı ve zeytin gibi figürlerden oluşan kitap ayracı, zarf açacağı gibi objeler oluşturuyor.

ÇOK GÜZEL İŞLER ÇIKIYOR

Gümüş Takı İşlemeciliği kursu öğretmeni Gülcan Duman, daha önce Aydın’da kuyumculukla ilgili bir atölyenin olmadığına belirterek, “Kursumuzu ve atölyemizi açtık. Çok güzel işler çıkarıyoruz. Kursiyerlerimiz kısa zamanda büyük ilerleme kaydetti. Önümüzdeki süreçte yaptığımız çalışmaları halka sunabileceğimiz sergilerimiz olacak. Sergilerimizde ürünlerimiz satışa çıkacak. Kursiyerlerimiz hem meslek öğrenme anlamında kendini geliştirmiş olacak hem de maddi kazanç elde edebilecek” dedi.

ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgiler veren kurs öğretmeni Duman, şunları söyledi: “Çalışmalarımızda geleneksel Türk motiflerini de kullanıyoruz, kursiyerlerimizin kendi tasarladığı ürünleri de üretmeye çalışıyoruz. Kursiyerlerimiz istedikleri gibi metali şekillendirmeyi, bunlardan takılar öretmeyi, dolayısıyla geleceği olan bir mesleği öğreniyorlar. İnsanoğlu var oldukça tükenmeyecek, aksesuar hiçbir zaman bitmeyecek. Bu sanatı geliştirmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız.”