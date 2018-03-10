Gümüş takı meslek sahibi yaptı
Efeler ilçesinde, Gümüş Takı İşlemeciliği kursuna katılan 18 kursiyer yaptıkları çalışmalarla metale hayat verirken, hem meslek sahibi oluyor, hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.
Efeler Halk Eğitim Merkezi ve Efeler Belediyesi ortaklığında düzenlenen Gümüş Takı İşlemeciliği kursuna katılan kursiyerler, yaptıkları takı çalışmalarının yanı sıra Efeler’in simgesi olan Tralleis, incir yaprağı ve zeytin gibi figürlerden oluşan kitap ayracı, zarf açacağı gibi objeler oluşturuyor.
ÇOK GÜZEL İŞLER ÇIKIYOR
Gümüş Takı İşlemeciliği kursu öğretmeni Gülcan Duman, daha önce Aydın’da kuyumculukla ilgili bir atölyenin olmadığına belirterek, “Kursumuzu ve atölyemizi açtık. Çok güzel işler çıkarıyoruz. Kursiyerlerimiz kısa zamanda büyük ilerleme kaydetti. Önümüzdeki süreçte yaptığımız çalışmaları halka sunabileceğimiz sergilerimiz olacak. Sergilerimizde ürünlerimiz satışa çıkacak. Kursiyerlerimiz hem meslek öğrenme anlamında kendini geliştirmiş olacak hem de maddi kazanç elde edebilecek” dedi.
ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ
Yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgiler veren kurs öğretmeni Duman, şunları söyledi: “Çalışmalarımızda geleneksel Türk motiflerini de kullanıyoruz, kursiyerlerimizin kendi tasarladığı ürünleri de üretmeye çalışıyoruz. Kursiyerlerimiz istedikleri gibi metali şekillendirmeyi, bunlardan takılar öretmeyi, dolayısıyla geleceği olan bir mesleği öğreniyorlar. İnsanoğlu var oldukça tükenmeyecek, aksesuar hiçbir zaman bitmeyecek. Bu sanatı geliştirmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız.”
KURSLARA AŞIRI TALEP VAR
Belediye Başkanı Özakcan ‘’ Hem kurs sayısını hem de katılan vatandaş sayısını artırmak. Efeler Belediyesi olarak Efeler Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile ilçemizde birçok kurs açtık. Vatandaşlarımızın ilgisi de oldukça fazla. Bazı kurslarımızda aşırı talep olduğu için ek kurs saatleri koymak zorunda kaldık. Her mahallemizde kültür ve sanat evleri açarak, hem kurslarımızın sayısını hem de katılan vatandaşlarımızın sayısını arttırmak istiyoruz” diye konuştu.
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