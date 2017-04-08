Güneş ışığı miyopi ilerlemesini yavaşlatır

Asena, miyopinin bugüne dek kitap okuma, televizyon izleme ve bilgisayar oynamayla direkt ilişkilendiğini kaydederek, "Yakın bakışın kullanıldığı iç mekan etkinliklerinin miyopinin ilerleyişini kolaylaştırdığı kabul edilmekteydi. Oysa, tıptaki son gelişmelerle birlikte miyopiye kapalı mekanlardaki ışığın miktarının neden olduğu anlaşıldı. Bu nedenle miyop çocuklara spor yapmak gibi uzak bakışın kullanıldığı dış mekan etkinlikleriyle dengelenmiş bir yaşam düzeni öneriyoruz" diye konuştu.

Miyopi rahatsızlığının 18 - 20 yaşından sonra ilerlemesinin durduğu bilgisini veren Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, “Göz gelişimini etkileyen faktörlerden birisi de ortamdaki ışığın azlığı ya da çokluğudur. Bir oda iyi aydınlatılmış olsa bile 400 lüxlük bir aydınlığa sahiptir. Halbuki ev dışında hava kapalı olsa dahi bu rakam 40 bin lüx değerindedir. Yani kapalı mekandaki ışık miktarı, açık alanlardakinin yüzde 1'i seviyesinde. Karanlık ortamda göz daha çok büyüdüğü için miyopi de buna paralel olarak büyüyor. Bu nedenle çocukları küçük yaşlardan itibaren her gün 2 saat gün ışığına çıkarmak gerekiyor” ifadesini kullandı.

İLK MUAYENE 2 YAŞINDA OLMALI

Açık havada büyüyen çocukların miyopi ilerlemesinde yavaşlama gözlemlendiğine dikkat çeken Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, "Güneş ışığı vücutta dopamin hormonunun salgılanmasını sağlıyor. Dopamin de göz büyümesini yavaşlatıyor. Bu nedenle miyopinin ilerlemesi de azalıyor. Çocukların dış mekandaki sportif faaliyetler ve sosyal aktivitelere katılımlarının da teşvik edilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Asena, genetik geçiş gösteren bir bozukluk olan miyopinin tedavisinin, çocukluk çağında gözlük, ergenlik döneminde kontakt lens ve 20'li yaşlarından sonra eğer gözde numara ilerlemesi durmuşsa excimer lazer olduğunu vurguladı. Anne-babaların çocukların gözlerini düzenli olarak muayene ettirmeleri gerektiğini hatırlatan Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, çocukların ilk muayenelerinin 2 yaşında yapılması ve bozukluk olmasa bile 2 yılda bir kontrollere devam edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.