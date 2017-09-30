Güney Kuzey el ele başvurun KOBİ-GEL’e
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) İzmir Güney Müdürü Mustafa Çanakçı, çağrıya çıkılan yeni “KOBİ-GEL Destek Programı” ile İmalat Sanayinde faaliyet gösteren işletmelerin 300 bin lira hibe, 700 bin lira ise geri ödemeli desteklerden faydalanabileceğini söyledi.
KOSGEB ‘İmalat Sanayi’ sektörüne yönelik ‘Üretim ve İhracatta Teknoloji Seviyesi Yüksek, Katma Değerli Ürünlerin ve KOBİ’lerin Payının Artırılması’ başlığında 8 farklı konu başlığında proje teklif çağrısına çıktı.
KOBİLERE 30 MİLYON DESTEK
KOBİ’lerin daha fazla destek alması için çalıştıklarını vurgulayan KOSGEB Güney Müdürü Mustafa Çanakçı, “İzmir’de Proje bazlı desteklerden faydalanma oranının yetersiz olduğunu ve 2017 Eylül ayına kadar verilen 30 milyon destek tutarının sadece 6 milyonun proje bazlı destekler tarafından kullanıldığını söyledi. 2017 Eylül ayı itibariyle İzmir’de 46 işletmenin KOBİ-GEL Destek Programı kapsamında proje desteği aldığını belirten Çanakçı, bu sayının İzmir için çok yetersiz olduğunu ve proje derelilerinden daha fazla işletmenin faydalanabilmeli için Güney ve Kuzey Müdürlükleri olarak seferberlik ilan ettiklerini belirtti.
İMALATÇI OLAN HER İŞLETME YARARLANABİLİR
KOBİGEL Destek Programında 8 konu başlığıyla çağrıya çıkıldığını belirten Çanakçı, hedef kitlenin mikro ölçekli işletmelerden yüksel teknolojiyle faaliyet gösteren işletmelere kadar geniş bir yelpaze olduğuna dikkat çekti. Ölçek büyütmek isteyen mikro ölçekli işletmelerin, 4. Sanayi devrimine geçiş için alt yapı hazırlamak isteyen, işletmelerin, üretim kapasitesini arttırarak ihracat yapmak isteyen işletmelerin, temiz üretim yapmak isteyen işletmelerin ve enerji verimliliği üzerine çalışmak isteyen işletmelerin 8 başlık altında verilen bir konuya uygun olarak proje yazdıkları anda hedeflerine ulaşabileceğini söyleyen Çanakçı, tüm imalatçı işletmeleri proje başvurusu yapmaya çağırdı.
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