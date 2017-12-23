Güvenli liman: Gayrimenkul

İzmir'de konut ihtiyacının devam ettiğini ve inşaat sektörünün 2018 yılında da büyüme trendinde olacağını söyleyen BYY İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yavuz, uygun fiyatlı ve nitelikli konut projelerinin bir adım daha öne çıkacağını belirtti.

Önümüzdeki yıl, piyasalarda KDV indirimi düşük faiz beklentisi olduğunu hatırlatan Ali Yavuz, şunları söyledi: “2017 yılında dövizdeki artış, demir ve çimento gibi girdi maliyetlerini de artırdı. Bu durum, konut fiyatlarını da yukarıya çekti. Buna rağmen konuta olan talep hâlâ devam ettiği için satışlar da hız kesmedi. İzmir’e şehir dışından, başta İstanbul ve Ankara’dan da yoğun talep geliyor. Diğer yatırım araçlarında riskler bulunmasına rağmen gayrimenkulde bu risk görülmüyor. Doğal olarak yatırımlar da bu yönde oluyor. Menemen-Çiğli bölgesindeki fiyat performans oranı, aynı özelliklerde ancak merkezde yer alan konut projelerine göre daha yüksek. ‘Doğru yerde, doğru fiyat ve doğru proje’ felsefesiyle hareket ettiğimiz için konut satış hedeflerimize de ulaştık. Bölgede farklı ihtiyaçlara uygun konut projelerini sürdüreceğiz.”

YENİ YAŞAM BAŞLIYOR

Kısa süre önce Çiğli›de tamamladıkları Flex Life Studio’da yaşamın önümüzdeki Ocak ayında başlayacağını belirten Yavuz, “Öğrencilere özel bir konseptle hayata geçirdiğimiz projemizde ders çalışma alanı, market, cafe, havuz, spor alanları, oyun salonları, kapalı otopark, fitness, yüzme havuzu, oyun salonu, cep sinema, sauna, bilardo, masa tenisi, tek pota basket sahası, genel kullanım alanları bulunuyor. Flex Life Studio’da oturanlar yalnızca bir evin değil, bir yaşam biçiminin de sahibi olacak. Evlerinde adeta bir otel konforunda yaşayacaklar” diye konuştu.

GELİŞMİŞ ULAŞIM OLANAKLARI

3 bin 500 metrekarelik arazi üzerine kurulan ve 157 konuttan oluşan Flex Life Studio’nun ulaşım olanaklarıyla da dikkat çektiğini dile getiren Ali Yavuz, projenin AOSB, İzban, yapımı devam eden tramvay projesi, Katip Çelebi Üniversitesi, Bakırçay Üniversitesi ve devlet hastanesine yakın bir konumda olduğunu da sözlerine ekledi.