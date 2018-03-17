Hacer nine okumak için kursa koştu

Nazilli’de okuma yazma kurslarına yaşları 50’nin üzerinde olan kadınların büyük ilgi gösteriyor. Kurslara kızı ile gelen 4 çocuk, 5 torun sahibi 84 yaşındaki Hacer Büyükyapıcı, okuma ve yazma azmiyle kursiyerlere örnek oldu. Kaymakam İbrahim Küçük, ilçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan ve Şube Müdürü Latif Akgün’ün ziyaret ettiği sınıfta kursiyerler, iki günde öğrendikleri bilgileri paylaştı. Kimi kursiyerin ilaç reçetesini okuyamadığı için, kimi kursiyerin bineceği minibüsün nereye gideceğini bilemediği için, kimi kursiyerin torununa ve çocuklarına muhtaç olmamak için, kimisinin de okumaya meraklı olmasından dolayı katıldığı okuma yazma kurslarının ilçe genelinde atarak devam ettiği belirtildi.

SEVDİĞİM İÇİN GELİYORUM

84 yaşındaki Hacer Büyükyapıcı, okumayı çok sevdiği için kursa geldiğini belirterek, “Televizyonda Cumhurbaşkanımız ve değerli eşleri Emine hanımın çağrısını duyunca kızıma söyledim. Sağ olsun, o da beni her gün kursa getiriyor. 2 buçuk ay sürecek kursta çok sevdiğim okumayı ve yazmayı öğreneceğim. Çocukluğumdan beri uhde kalan okuma yazma bilmemenin acısını şimdi çıkartacağım. Okumadığımın üzüntüsünü çıkarmak için okumayı arzu ettim. Mutlu olmak için, sevdiğim için geliyorum. İyi oldu, mutluyum ve memnunum. Okumak çok güzel. Kendimi 40 yaşında gibi hissediyorum. Ortam çok güzel. Arkadaşlarım çok güzel. Çok mutluyuz hepimizde. Kızım getiriyor. Onun sayesinde ayaktayım. Allah herkese böyle evlat versin. En çok da insanlığa yararlı olan bir kitabı okumayı isterim” dedi.

KURS İKİ BUÇUK AY

Kurslar hakkında Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ramazan Gülmez’den bilgi alan Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük ise; “Eğitimi Merkezimiz tarafından başlatılan, bu kurslarımızda okuma yazma öğrenememiş olan ve eğitim çağından çıkmış olan vatandaşlarımızın okuma yazma öğrenmeleri amacıyla bunu devam ettiriyoruz. İnşallah burada da bugün görmüş olduğunuz gibi ablalarımız, teyzelerimiz hakikaten çok istekliler bu konuda. Kısa bir sürede okuma yazmayı öğreneceklerini ve kendi hayatlarını kolaylaştırıcı şekilde bunu kullanacaklarını düşünüyorum ben. Bizler de onlara her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.