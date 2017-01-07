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HAKDEM’den Akbaş’a ‘Hayırlı Olsun’ ziyareti

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Manisa Hayvan Hakları Koruma Derneği (HAKDEM) Başkanı Reyhan Elbirliler ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.

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Elbirliler, Daire Başkanı Akbaş’a yeni görevinde başarılar diledi. Manisa Hayvan Hakları Koruma Derneği (HAKDEM) Başkanı Reyhan Elbirliler ve yönetim kurulu üyeleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş’a ziyarette bulundu. Geçtiğimiz günlerde Sağlık İşleri Daire Başkanı olarak göreve başlayan Talip Akbaş’ı, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ziyaret eden HAKDEM Başkanı Reyhan Elbirliler, yeni görevinde başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş da, Manisa’ya daha önce çeşitli görevlerde hizmette bulunduğunu, bundan sonraki süreçte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde, Manisalılara en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

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