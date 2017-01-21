Halk Eğitim Merkezleri’nden ‘Bengi’ye tam destek

Balıkesir 20 ilçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlerine bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, bilginin her geçen gün değiştiğini ve halk eğitimlerin bu anlamda önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Çöker, “Güzel söz önemlidir. Sizin yaptığınız iş ulaşılabilirlik noktasında ve özveri anlamında çok önemli. Aklınıza gelen her iyilik hikayenizde yanınızdayız. Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda destek olmak, çocukların motivasyonu açısından yararlı olacaktır. Eğitim öğretimin yanında oluşturulacağımız yazar okulları ve sanat atölyeleri ile yetenekli çocukları tanıdık simalarla buluşturacak, imza günleri düzenleyecek ve resim ve fotoğraf sergileri açacağız. Gerçekleştireceğimiz öğrenme şenliğinde tüm yıl yaptığımız çalışmaları ortaya koyacağız. Hayal ediyorum veİl hayat boyu öğrenme ile çok özel bir çalışma çıkaracağımıza inanıyorum” dedi.