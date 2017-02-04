Halka karşı sorumlu Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ni Star Gazetesi’ne değerlendiren AK Parti İzmir Milletvekili Dağ, sistemi yalnızca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üzerinden değerlendirmenin yanlış olacağını belirterek, muhalefet kanadından yapılan tek adam eleştirilerine de cevap verdi.

Dağ, “Mevcut sistemde Cumhurbaşkanı hem geniş yetkilere sahip hem de sorumsuzdur. Yani yetkili ancak sorumsuz Cumhurbaşkanlığı sisteminden, hem yetkili hem de meclise, yargıya ve her şeyden önemlisi halkına karşı sorumlu Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiyoruz” şeklinde konuştu.

DOĞRUDAN SORUMLU

Bu sistemde her 5 yılda bir seçim olacak ve milletin önüne 2 ayrı sandığın geleceğini kaydeden Dağ, şu değerlendirmede bulundu: ‘’Birinci sandıkta millet parlamentoda görmek istediği siyasi partiye, ikinci sandıkta ise kendisini yönetmesini istediği kişiye oy verecek. Seçim sonuçlarına göre yüzde 50’den fazla oy alan lider, Cumhurbaşkanı olarak yürütmenin başına yani direksiyona geçecek. Yürütmenin başı ve tek sorumlusu olan Cumhurbaşkanı daha hızlı karar alabilecek ve bürokrasi azalacak. Çok başlılık azalacak, hükümet icraat yapacak, Meclis ise kanun yapacak ve hükümeti denetleyecek. Erken seçim, sistem krizi önleniyor ve uzlaşma arayışı güvence altına alınıyor. Seçilme yaşı 25’den 18’e düşürülecek. Türkiye’nin gündeminden istikrarsızlığı, siyasi belirsizlikleri çıkartıyoruz.’’

PARLEMONTO DAHA AKTİF HALE GELECEK

Dağ, Tek parti iktidarı demenin bir nevi karar alabilen yönetim demek olduğunun altını çizerek, ‘’İstikrar demektir. Yarını belli olmayan bir ülkeye hiçbir yatırımcı gelmez. Son 15 yılda hükümetin kurulamaması gibi bir sıkıntı yaşanmadı ancak bir 7 Haziran deneyimimiz oldu. Bu bile ülkemize ne kadar zarar verdi tüm milletimiz gördü. Her an değişebilecek bir hükümet ile uluslararası arenada kimse sağlıklı ilişkiler kurmaz. Yani yasama görevini de yürütme kullanmaktadır. Bu durum mevcut sistemde kuvvetler ayrılığı ilkesinin tam anlamıyla uygulanamadığının en net göstergesidir. Mevcut değişiklik metnine baktığımızda ise parlamentonun görevlerinin azaldığını değil artığını görürüz. Parlamento yeni sistemde daha aktif bir denetim gücüne sahip olacak ve yasama alanında tek sorumlu olacak. Yeni sistemde bakanlar, meclise kanun tasarısı veremeyecek. Yasama görevi tamamen parlamentoda olacak’’ diye konuştu.

BU MİLLETE KİMSE DİKTATÖRLÜK YAPAMADI

Muhalefetin hiçbir dayanağı olmayan tek adamlık söylemi üzerinden bir algı oluşturulmaya çalıştığını kaydeden Dağ, şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanlığı sisteminden, hem yetkili hem de meclise, yargıya ve her şeyden önemlisi halkına karşı sorumlu Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiyoruz. Bu düşünceyi her fırsatta dile getirenlerin asıl korkuları milli iradeye karşıdır. Bu millete tarih boyunca kimse diktatörlük yapamamıştır, yapamayacaktır da. Bunu söyleyenler bu milleti tanımayanlardır.’’

ÜNİTER YAPI KORUNACAK

“Çok açık ve net üstüne basa basa ifade ediyoruz. Üniter yapı korunacak, eyalet sistemi ya da federatif yapı diye bir şey kesinlikle söz konusu olmayacaktır” diyen Hamza Dağ, şunları kaydetti: ‘’Ne mevcut Anayasa değişiklik metninde böyle bir şey vardır ne de gelecekte böyle bir şey olacaktır. Milletimiz emin olsun ki bu noktada konuşanların tek niyetleri yalan söyleyerek insanları yanıltmaktır. Türk siyasi tarihinin en önemli figürlerinin hemen hemen hepsi bu konuyu gündeme getirmiş ve bunun doğru olacağını ifade etmişlerdir. Turgut Özal, Süleyman Demirel, Necmettin Erbakan, Alparslan Türkeş, Muhsin Yazıcıoğlu, ilk akla gelen isimlerden.

Hepsi farklı siyasi akımlardan geliyor ancak ortak noktada yani sistem değişikliği konusunda buluşmuşlar. Bu tartışmayı sadece AK Parti dönemiyle sınırlandırıp konuyu sadece Erdoğan’ın talebiymiş gibi lanse etmek ya art niyet ya da cahilliktir.’’