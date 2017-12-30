İş dünyası 2018’den umutlu
Üçüncü çeyrekte Türk ekonomisinin gösterdiği büyüme iş dünyasını 2018’den de umutlu kıldı. Büyümenin sürdürülebilirliğine dikkat çeken iş dünyası, trendin yükselerek sürmesinden umutlu.
İzmir iş dünyası temsilcileri, 2017 yılı sona ererken geride kalan yılı ekonomik açıdan mercek altına aldı. 2017’de özellikle üçüncü çeyrekte ya- kalanan iki haneli büyüme rakamının sevindirici olduğuna fakat büyümenin sürdürülebilirliğinin önemine dikkat çeken iş dünyası temsilcileri, 2018’de komşu ülkelerdeki savaşların sona ermesiyle olumlu trendin yükselerek sürmesinden umutlu olduklarını belirttiler.
EĞİTİM VE YARGIDA REFORM ŞART
Batı Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu(BASİFED) Başkanı Levent Akgerman:
2017 yılında ekonomik açıdan olumlu göstergeler öne çıkmış olsa da, ne yazık ki toplumun tamamında hissedilen adalet ihtiyacının giderilmesi için gerekli adımlar atılamadı. Bunun için de ilk olarak olağanüstü hal uygulamasına son verilmesi, ardından idari ve hukuki olmak üzere tüm demokratik kurumların yapılandırılarak yeniden işlevsel hale getirilmesi gerek.
ÜRETİME DAYALI BÜYÜME SAĞLANMALI
Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ESİAD) Başkanı Fadıl Sivri:
Ülkemiz 2017’de, özellikle üçüncü çeyrekte gerçekleşen çift haneli büyümeyle dünyada en hızlı büyüyen ekonomilerden birisi oldu. ABD’de büyüme oranı yüzde 2-3 bandında olması büyümemize pozitif katkı verecek bir fırsattır. 2002-2009 arasında uyguladığımız mali disiplin, sıkı para politikası, fiyat istikrarı odaklı ekonomi gündemine geri dönmeliyiz.
TEKNOLOJİ ODAKLI STRATEJİ GEREKLİ
İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği (İZSİAD) Başkanı Hasan Küçükkurt:
Markalaşmada, ihracat artışında ve işsizliğin azalmasında katma değeri yüksek üretimin önemi çok büyük. Bunun için politika üretilmesi ve teşvik sağlanması şart. Endüstri 4.0’ın getirdiği gelişmelerden kopmamak, hatta öncüsü olmak üzere özellikle inovasyon ve teknoloji odaklı stratejiler oluşturmak da ekonomi yönetiminin en önemli gündem maddelerinden biri olmalı.
2018’DE OLUMLU TREND SÜRECEK
Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ) Başkanı Kamil Porsuk:
Geçen yıl Türkiye ekonomisi açısından performans artışı yaşanan bir yıldı. Ülkemiz için çok olumlu olan bu rakamlarda başta KGF olmak üzere çeşitli teşvik ve desteklerin de etkili olduğunu unutmamak gerek. 2017’de ülkemiz sanayicileri açısından olumlu bir yıl oldu. 2018’de de bu olumlu trendin sürmesini, sanayiye yönelik desteklerin artarak sürmesini umuyoruz.
YENİ YILDA YENİ YATIRIMLARA DEVAM
Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi (BAYOSB) Başkanı Aydın Telseren:
2017 yılı pek çok sektörün hedeflerine ulaştığı, genel anlamda olumlu trendin ağırlığını hissettirdiği bir yıl oldu. Bölgemiz de yıl boyunca yoğun bir ilgi ile karşılaştı ve yeni yatırımlar hayata geçirildi. Şu an yalnızca bölgemizde değil, pek çok OSB’de büyüme eğilimi var. Yatırımları süren sanayi tesislerinde üretimin başlamasıyla 2018 yılı da hem bölgemiz hem ülkemiz adına iyi bir yıl olacaktır.
SAVAŞLARIN DERHAL BİTMESİNİ DİLİYORUZ
Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Ege Şubesi Başkanı Can Yavaş:
Bu yıl, 2016 ile kıyaslandığında ekonomik açıdan başarılı bir yıl oldu. İhracat rakamlarında hedeflerin aşılmasıyla gelen yüksek büyüme, tüm iş dünyasına rahat bir nefes aldırmış olsa da doların yukarı yönlü seyri zaman zaman sıkıntılar yarattı. Komşuda istikrarın sağlanabilmesi, ülkemizde de ihracata büyük katkı yapacak. 2018’in tüm dünyada barış ve huzurun hakim olacağı bir yıl olmasını diliyorum.
DEV FİRMALAR YATIRIMI SÜRECEK
Tire Organize Sanayi Bölgesi (TOSBİ) Yönetim Kurulu Başkanı Kosat Gürler:
Olumlu gelişmelerin ışığında, ülkemiz gibi biz de Tire Organize Sanayi Bölgesi olarak verimli bir yılı geride bıraktık. 2018 yılında bu yöndeki çalışmalarımız ve yatırımlarımızla bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağız.
BÜYÜME SÜRMELİ
Kılıç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kılıç: Yakalanan büyüme oranı, ekonomimiz adına olumlu sinyaller verdi. İhracat rakamlarının çok etkili olduğu bu büyümeye, su ürünleri sektörünün ihracat lideri olarak katkı vermiş olmak bizler için de büyük bir gurur oldu. Eski planların yenilenmesi yoluyla açık denizlerimizde yer alan üretime uygun alanların sektörümüze kazandırılmasıyla, 2023 hedefleri doğrultusunda ülke ekonomisine katkımız çok daha fazla artabilir.
YERLİ OTO PROJESİ SEKTÖRÜ BÜYÜTECEK
Ege Otomotiv Derneği (EGOD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akkalay: Sektör adına 2017 yılının genel anlamda başarılı geçtiğini söyleyebiliriz. Yerli otomobil çalışmalarının başlamasıyla büyük bir heyecan yaşayan sektörümüz, ilk yerli otomobil yollarda yerini alana dek olumsuz etkenlerden korunursa, yerli otomobilimizin de ihracatının başlamasıyla ülke ekonomisi içerisindeki payını ciddi bir şekilde yükseltecektir.
2018’DE CİDDİ YOL KATEDECEĞİZ
Ege Giyim Sanayicileri (EGSD) Başkanı Atınç Abay: Giyim sanayicileri olarak biz de bu olumlu havayı yakalamayı ve sektör olarak büyümeyi başardık. 4 yıldır gerçekleştirmekte olduğumuz ‘Tedarikçiler Buluşması’ etkinliğimizi 2018 yılında fuara dönüştürerek sektörümüze bir fuar daha kazandıracak olmanın mutluluğu içindeyiz. 2018’de çok ciddi yol kat edeceğimizden şüphem yok.
TEŞVİKLER ARTARAK SÜRMELİ
İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) Başkanı Huriye Serter:
İzmirli iş kadınları olarak 2017 yılında ülke ekonomisindeki olumlu trendten memnununuz. Beklentileri aşan büyüme rakamları, hepimiz için umut verici olsa da yeni yıldan itibaren adımlarımızı daha sağlam atmamız gerekecek. Yakalanan bu yüksek rakamların olumsuz baz etkisi yaratmaması ve önümüzdeki yıl da ülkemizin en az yüzde 5 seviyesinde büyüyebilmesi için çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. Bu bağlamda işletmelere yönelik devlet teşviklerinin artarak sürmesini, özellikle kadın girişimcilerin bu teşviklerde öncelikli olmasını çok önemli görüyoruz. 2018 yılının başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya huzur getirmesini diliyorum.
Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) Başkanı Nilhan Antitoros:
16 Nisan 2017’de gerçekleştirilen anayasa referandumu bu kritik gelişmelerin başında geliyordu. İş dünyası bu süreci yakından takip etti ve özellikle dış kaynaklı yatırımlar referandum sonucuna göre şekil aldı. Dileğimiz, 2018 yılında da büyümenin sürmesi. Bunun sağlanması için de en önemli koşul hiç şüphesiz ki hukukun üstünlüğünün her alanda sağlanması ve yatırımcılara bu yolla güven aşılanmasıdır.
BÜYÜME İSTİKRARLI ŞEKİLDE SÜRECEK
Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak: İstikrarlı bir çizgiyle, 2017’de de büyümemizi güçlenerek sürdürdük. Önümüzdeki dönemde, sektörümüz gerçek anlamda kentsel dönüşüm amaçlı doğru konumlanırsa çok iyi sonuçlar elde edilecektir. Folkart, geçen seneye göre yüzde 35 oranında bir büyüme gösterdi. Sektörle karşılaştırma yaptığımızda, çok olumlu bir rakam. Bu büyümeyi istikrarlı şekilde sürdüreceğiz.
YABANCI YATIRIMCILARI CAYDIRMAYIN
EBSO Geçmiş Dönem Meclis Başkanı Kemal Çolakoğlu: Türkiye ekonomisi 2017’de her şeye rağmen beklentilerin üstünde gelişti. Türkiye’de her yüzde 1’lik büyümenin 100 bin kişiye iş bulduğu bilinen bir formüldür. Türkiye’de yüzde 10 ile büyürsek her sene işsize çıkan 700 bin kişinin yanı sıra 300 bin kişiyi de işsiz ordusundan eksiltiriz. Dış ilişkilerin daha yumuşak hale getirilmesi ve Ortadoğu’da hassas bir politika izlenmesi gerek.
DÖVİZİN HAREKETİ DİZGİNLENMELİ
Ege Yönetim Danışmanları Derneği (EGEYDD) Başkanı Osman Vural: Dış siyaset ve ekonomi olmak üzere zor bir yılı geride bıraktık. Dünya para piyasalarındaki daralmaya bağlı olarak dövizin Türk Lirası karşısındaki değer kazanmasının önüne geçilememesi, iş dünyasını en çok tedirgin eden konuların başında geldi. Sanayinin payını artıran, dövizin yukarı yönlü hareketini dizginleyen bir Türkiye ekonomisi yaratmamız gerekli. Bunu da başaracağımıza inanıyorum.
AR-GE’YE AĞIRLIK VERECEĞİZ
NORM Holding CEO’su Kamil Başaran: Yeni yılda en büyük beklentimiz Ar-Ge faaliyetlerine desteklerin artarak sürmesi. Norm Cıvata Ar-Ge merkezi ile işbirliği içerisinde yeni tasarım projeleri hazırlayarak firmanın ürün gamını genişletiyoruz. Son olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın düzenlediği 6. Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri Zirvesi’nde almış olduğumuz 2016 yılı Metal Ürünler kategorisi Türkiye birinciliği ödülüyle başarımız taçlandı. 2018’de de Ar-Ge faaliyetlerimizi artırarak sürdürmekte kararlıyız.
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