İş dünyası 2018’den umutlu

YABANCI YATIRIMCILARI CAYDIRMAYIN

EBSO Geçmiş Dönem Meclis Başkanı Kemal Çolakoğlu: Türkiye ekonomisi 2017’de her şeye rağmen beklentilerin üstünde gelişti. Türkiye’de her yüzde 1’lik büyümenin 100 bin kişiye iş bulduğu bilinen bir formüldür. Türkiye’de yüzde 10 ile büyürsek her sene işsize çıkan 700 bin kişinin yanı sıra 300 bin kişiyi de işsiz ordusundan eksiltiriz. Dış ilişkilerin daha yumuşak hale getirilmesi ve Ortadoğu’da hassas bir politika izlenmesi gerek.