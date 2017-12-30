İş dünyası 2018’den umutlu

İzmir iş dünyası temsilcileri, 2017 yılı sona ererken geride kalan yılı ekonomik açıdan mercek altına aldı. 2017’de özellikle üçüncü çeyrekte ya- kalanan iki haneli büyüme rakamının sevindirici olduğuna fakat büyümenin sürdürülebilirliğinin önemine dikkat çeken iş dünyası temsilcileri, 2018’de komşu ülkelerdeki savaşların sona ermesiyle olumlu trendin yükselerek sürmesinden umutlu olduklarını belirttiler.

EĞİTİM VE YARGIDA REFORM ŞART

Batı Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu(BASİFED) Başkanı Levent Akgerman:

2017 yılında ekonomik açıdan olumlu göstergeler öne çıkmış olsa da, ne yazık ki toplumun tamamında hissedilen adalet ihtiyacının giderilmesi için gerekli adımlar atılamadı. Bunun için de ilk olarak olağanüstü hal uygulamasına son verilmesi, ardından idari ve hukuki olmak üzere tüm demokratik kurumların yapılandırılarak yeniden işlevsel hale getirilmesi gerek.

ÜRETİME DAYALI BÜYÜME SAĞLANMALI

Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ESİAD) Başkanı Fadıl Sivri:

Ülkemiz 2017’de, özellikle üçüncü çeyrekte gerçekleşen çift haneli büyümeyle dünyada en hızlı büyüyen ekonomilerden birisi oldu. ABD’de büyüme oranı yüzde 2-3 bandında olması büyümemize pozitif katkı verecek bir fırsattır. 2002-2009 arasında uyguladığımız mali disiplin, sıkı para politikası, fiyat istikrarı odaklı ekonomi gündemine geri dönmeliyiz.

TEKNOLOJİ ODAKLI STRATEJİ GEREKLİ

İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği (İZSİAD) Başkanı Hasan Küçükkurt:

Markalaşmada, ihracat artışında ve işsizliğin azalmasında katma değeri yüksek üretimin önemi çok büyük. Bunun için politika üretilmesi ve teşvik sağlanması şart. Endüstri 4.0’ın getirdiği gelişmelerden kopmamak, hatta öncüsü olmak üzere özellikle inovasyon ve teknoloji odaklı stratejiler oluşturmak da ekonomi yönetiminin en önemli gündem maddelerinden biri olmalı.

2018’DE OLUMLU TREND SÜRECEK

Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ) Başkanı Kamil Porsuk:

Geçen yıl Türkiye ekonomisi açısından performans artışı yaşanan bir yıldı. Ülkemiz için çok olumlu olan bu rakamlarda başta KGF olmak üzere çeşitli teşvik ve desteklerin de etkili olduğunu unutmamak gerek. 2017’de ülkemiz sanayicileri açısından olumlu bir yıl oldu. 2018’de de bu olumlu trendin sürmesini, sanayiye yönelik desteklerin artarak sürmesini umuyoruz.

YENİ YILDA YENİ YATIRIMLARA DEVAM

Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi (BAYOSB) Başkanı Aydın Telseren:

2017 yılı pek çok sektörün hedeflerine ulaştığı, genel anlamda olumlu trendin ağırlığını hissettirdiği bir yıl oldu. Bölgemiz de yıl boyunca yoğun bir ilgi ile karşılaştı ve yeni yatırımlar hayata geçirildi. Şu an yalnızca bölgemizde değil, pek çok OSB’de büyüme eğilimi var. Yatırımları süren sanayi tesislerinde üretimin başlamasıyla 2018 yılı da hem bölgemiz hem ülkemiz adına iyi bir yıl olacaktır.

SAVAŞLARIN DERHAL BİTMESİNİ DİLİYORUZ

Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Ege Şubesi Başkanı Can Yavaş:

Bu yıl, 2016 ile kıyaslandığında ekonomik açıdan başarılı bir yıl oldu. İhracat rakamlarında hedeflerin aşılmasıyla gelen yüksek büyüme, tüm iş dünyasına rahat bir nefes aldırmış olsa da doların yukarı yönlü seyri zaman zaman sıkıntılar yarattı. Komşuda istikrarın sağlanabilmesi, ülkemizde de ihracata büyük katkı yapacak. 2018’in tüm dünyada barış ve huzurun hakim olacağı bir yıl olmasını diliyorum.

DEV FİRMALAR YATIRIMI SÜRECEK

Tire Organize Sanayi Bölgesi (TOSBİ) Yönetim Kurulu Başkanı Kosat Gürler:

Olumlu gelişmelerin ışığında, ülkemiz gibi biz de Tire Organize Sanayi Bölgesi olarak verimli bir yılı geride bıraktık. 2018 yılında bu yöndeki çalışmalarımız ve yatırımlarımızla bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağız.