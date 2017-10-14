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Halterde Mehmet Avcıl Türkiye Şampiyonu

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Çanakkale'de düzenlenen Yıldızlar Türkiye Halter Şampiyonası'nda Denizlili Haltercimiz Mehmet Avcıl; toplamda 280 kg kaldırarak Türkiye Şampiyonu oldu. Çanakkale›de 5-8 Ekim tarihlerinde 33 ilden 368 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Seyit Ali Onbaşı Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası›nda 85 kg’da mücadele eden Denizlili Halterci Mehmet Avcıl, Koparmada 130 kg, Silkmede 150 kg ve Toplamda 280kg’lık derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Mevsuf Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonada birbirinden zorlu rakipleri geride bırakarak şampiyonluk kürsüsüne çıkmayı başaran Avcıl, 2020 Olimpiyatları’nı şimdiden gözüne kestirdi. Her şampiyonada başarılarına başarı ekleyen Avcıl’ın kariyerinde uluslararası başarılar da var. Avcıl, Çorum’daki  Türkiye Halter Şampiyonası’nda Türkiye birinciliği, Bursa’da düzenlenen Uluslararası 15 Yaşaltı Avrupa Şampiyonası’nda Avrupa Şampiyonluğu ve Tayland’ta düzenlenen Yıldızlar Dünya Şampiyonası sekinciliği ile adından söz ettirmeyi başardı.

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