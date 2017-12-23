Hasta yakınlarından konukevi için teşekkür

Dokuz Eylül Üniversitesi İnciraltı Sağlık Yerleşkesi’nde yapımı tamamlanan 82 yataklı KİTVAK Abdulrezzak Sancak Konukevi törenle hizmete açıldı. DEÜ Şehir dışından tedavi için İzmir›e gelen ve kalacak yer sorunu yaşadıkları için konukevine yerleşen ilk hasta yakınları Halil Solmaz, Gülizar-Satılmış Tepe ve Orhan Tezcan, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sunulan bu hizmet için müteşekkir olduklarını ifade ettiler. Yakınlarının tedavisi sürecinde günlerce hatta aylarca hastaneye gidip gelmeleri gerektiğini, ancak başka kentlerden İzmir’e geldikleri için çok büyük sıkıntı yaşadıklarını belirten hasta yakınları, “Burada çok güzel bir tesis hazırlanmış. Tam olarak bir otel konforuna sahip. Bizim gibi kalacak yeri bulunmayan herkes için büyük hizmet” diye konuştu.

41 ODADA HASTALARA HİZMET VERİLECEK

DEÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mete Edizer, KİTVAK (Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı) yöneticileri öncülüğünde hayırseverlerin bağışlarıyla hayata geçirilen bu projenin, bitme aşamasında Mesut Sancak’ın çok değerli katkılarıyla hizmete girdiğini belirtti. KİTVAK Abdulrezzak Sancak Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi Müdürü Deniz Köker ise, toplam 41 oda ve 82 yatak kapasitesiyle hizmete açılan tesisin Türkiye’nin her yerinden gelerek DEÜ Hastanesi’nde tedavi gören hasta ve hasta yakınlarının kullanımına açık olduğunu ifade etti.