Hastaların bilgileri artık daha güvende

Bu sürece başlamaktaki amaçlarının hastaların ve çalışanların kişisel bilgilerini korumak olduğunu söyleyen Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi Başhekimi Op. Dr. İlker Kızıloğlu, “ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Uygulama eğitiminde amaç, katılımcıları ISO 27001 uyumlu bilgi güvenliği yönetim sistemi kurmak ve işletmek hususunda bilgilendirmektir. Biz hastane olarak tüm verilerimizin güvende ve bir bütün halinde saklanması için çalışıyoruz” dedi. Başhekim Kızıloğlu, “İzmir’de hizmet veren dijital bir hastane olarak biliyoruz ki bilgi varlıklarınızı korumalı ve ilgili taraflara, özellikle de hastalarımıza güven vermemiz gerekmektedir. Bilgi güvenliğini kurmak, gerçekleştirmek, işletmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve geliştirmek için, iş riski yaklaşımına dayalı tüm yönetim sisteminin bir parçasıdır. Bilgi teknolojilerinde etkinliğimiz her geçen gün artıyor. Önlemlerimizi almaya devam edeceğiz. Bu sertifikasyon programı ile İzmir’de hizmet veren kamu hastaneleri arasında bir ilke imza atacağımıza inanıyorum” diye konuştu.