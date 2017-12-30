Hastanede yılbaşı kutlaması

İTVAK, katkı ve desteğini hiçbir zaman esirgemediği onkoloji hastası çocuklar ve hasta yakınlarının moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak amacıyla geleneksel olarak düzenlediği hastane etkinlikleri bu yıl da gerçekleştirildi. KİTVAK Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Soncul, bu sevgi dolu paylaşımın özellikle onkoloji hastası çocuklar ve aileleri üzerinde olumlu etkilerini gözlemlediklerini söyledi.

İMKANLAR SEFERBER OLDU

Soncul, “KİTVAK’ın kuruluşunun temelinde çocuk var. Konu çocuk olunca tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz” diyerek şu bilgileri verdi: “Bu zorlu hastalıkla mücadele eden çocuklarımızla oyunlar oynuyor, yeni yıl pastasını paylaşıyor, yeni yıl hediyelerini takdim ediyoruz. Çocuklar gülümsüyor, hayat hepimize gülüyor. Bağışçı ve hayırseverlerimizle birlikte böylesine önemli günlerde hasta ve hasta yakınlarının bir nebze de olsa derdine derman olmaya gayret ediyoruz.”