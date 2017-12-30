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Hastanede yılbaşı kutlaması

KİTVAK bu sene de ‘yeni yıla’ onkoloji hastası çocuklar ve hasta yakınlarıyla ‘Merhaba’ dedi. Kitvaklılar, tedavileri süren onkoloji hastası çocuklar, aileleri ve sağlık çalışanlarıyla yeni yıl kutlamasında bir araya geldi.

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İTVAK, katkı ve desteğini hiçbir zaman esirgemediği onkoloji hastası çocuklar ve hasta yakınlarının moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak amacıyla geleneksel olarak düzenlediği hastane etkinlikleri bu yıl da gerçekleştirildi. KİTVAK Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Soncul, bu sevgi dolu paylaşımın özellikle onkoloji hastası çocuklar ve aileleri üzerinde olumlu etkilerini gözlemlediklerini söyledi.

İMKANLAR SEFERBER OLDU

Soncul, “KİTVAK’ın kuruluşunun temelinde çocuk var. Konu çocuk olunca tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz” diyerek şu bilgileri verdi: “Bu zorlu hastalıkla mücadele eden çocuklarımızla oyunlar oynuyor, yeni yıl pastasını paylaşıyor, yeni yıl hediyelerini takdim ediyoruz. Çocuklar gülümsüyor, hayat hepimize gülüyor. Bağışçı ve hayırseverlerimizle birlikte böylesine önemli günlerde hasta ve hasta yakınlarının bir nebze de olsa derdine derman olmaya gayret ediyoruz.”  

DOSTLARIMIZ ARTIYOR

Bu yıl gerçekleştirilecek yılbaşı etkinliğinin Agora Lions Kulübü’nün katkılarıyla gerçekleştirildiğini söyleyen Kitvak Başkanı Soncul, umut ve desteğin onkoloji tedavisinde çok önemli olduğunu belirterek, “2018’in güzel ülkemize ve tüm dünyaya barış ve huzur getirmesini, umuda vesile olmasını dileyerek Kitvak Dostları’nın yeni yılını kutluyorum” dedi. Agora Lions Kulübü Başkanı Bahire İlgüy de KİTVAK’ın en büyük eserlerinden EÜ Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi’nde çocuklarla birlikte keyifli bir yılbaşı kutlaması gerçekleştirmekten duydukları mutluluğu ifade etti. Etkinlik kapsamında KİTVAK’a katkılarından dolayı gazeteci Yazar Ayçe Bükülmeyen’e plaket takdim edildi.

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