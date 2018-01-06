Hastaya da hekime de dost cihaz

RAHİM AĞZI KANSER RİSKİNİ 2 YILDAN ERKEN SÜREDE, ÜSTELİK 80 SANİYEDE SAPTIYOR

KADINLARIN korkulu rüyalarından biri olan rahim ağzı kanserinin erken tanısında ‘mucize’ olarak nitelendirilen İleri Teknoloji Servikal Tarama Cihazı ‘Luviva’ İzmir Kent Hastanesi’nde hizmete sunuldu. Prof. Dr. Namık Emir, “Cihaz; rahim ağzı dokusunda gelişen kanser öncülü hücresel değişimleri, smear ve HPV testine göre 2 yıla kadar daha erken evrede tespit edip hasta başında anında sonuç veriyor” dedi.

2 YILLIK RİSKİ SAPTIYOR

Türkiye’nin en kapsamlı kanser merkezlerinden birini hizmete açmaya hazırlanan İzmir Kent Hastanesi’nin, teknolojik alt yapısı, Türkiye’de kadınlar arasında görülen kanserler arasında 9. sırada yer alan rahim ağzı kanserinin erken tanısında kullanılan Luviva cihazıyla güçlendirildi. Cihazla taramanın 80 saniye sürdüğünü belirten Kent Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Namık Demir, “Özellikle kadınlarda 21 yaşından sonra başlamak üzere yılda bir smear testi yapılması ve 2 yıl üst üste smear sonuçları normal çıkacak olursa 2 yılda bir smear testi yapılması erken tanı için şimdiye dek uygulanan yöntemlerdi. Klasik Papsmearlerin rahim ağzı kanserlerini yakalamadaki duyarlılıkları yüzde 65-70, sıvı bazlı smearlerin ise yüzde 70-80 arasında. Yeni teknolojilerle bu oranlar yükseldi ve bugün tespit süresi kısaldı” diye konuştu.

80 SANİYEDE TANI

Kent Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nde çalışan tüm ekip ve hekimlerle bu hizmeti verdiklerini belirten Prof. Dr. Demir, yöntemi şöyle anlattı: “Luviva; rahim ağzı dokusunda gelişen kanser öncülü hücresel değişimleri, smear ve HPV testine göre 2 yıla kadar daha erken evrede tespit eden ve hasta başında anında sonuç veren, İleri Teknoloji Servikal Tarama Cihazı. Bu yöntem rahim ağzına gönderilen farklı dalga boylarındaki ışığın doku derinliklerine ulaşıp, oradaki sağlıklı ve enfekte hücrelerden yansıyan ışınların farklılıklarının tespit edilmesi esasına dayanıyor. Luviva’nın duyarlılığı yüzde 87-91 civarında. Bu yöntemde sonuçları düşük, orta ve yüksek riskli olarak bildiriyor. Hekimler, 80 saniye süren taramada elde edilen sonuçları değerlendirerek gerektiğinde ileri teşhis ve tedavi amaçlı diğer prosedürlere geçiş kararını hemen verir. Luviva cihazı sayesinde tanı amacıyla yapılacak kolposkopi ve biyopsi oranları yüzde 30-35 oranında azaltılabilir.”