Hayaldi gerçek oldu

TOKİ karma proje konseptinde yeni proje inşa etmeye hazırlanıyor. 679 konuttan oluşacak yeni projenin yapım ihalesi 28 Eylül’de yapılacak. İhale tarihinin netleşmesi ile birlikte Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, AK Parti İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli ve beraberindeki heyet ile birlikte projenin yapılacağı alanda incelemelerde bulundular.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, uzun uğraş ve çalışmalar sonucunda Kemalpaşa’da yepyeni bir konseptle TOKİ tarafından konut yapımına başlanılacağını söyledi. Başkan Uğurlu, “Büyük şehirlerde dar ve orta gelirlere özel projeler inşa ederek vatandaşın konut almasını kolaylaştıran TOKİ bu kez Kemalpaşa’da yeni proje inşa edecek. 679 yeni konut TOKİ’nin inşa edeceği proje Kemalpaşa’mızın Çambel-Akalan bölgesinde yer alıyor. Proje kapsamında 679 adet konut, 22 adet ticaret alanı, cami, 16 derslikli ilkokulu ve 16 derslikli ortaokulu inşa edilecek” diye konuştu.

Projenin karma projeler konseptinde inşa edileceğini ifade eden Başkan Uğurlu, “Proje konutlar dışında bir çok isteğe yanıt verecek. Bizim ve Kemalpaşalı hemşerilerimizin hayali olan bir projenin daha hayata geçmesi bizleri oldukça sevindirdi. Çalışmalarımız sadece TOKİ ile sınırlı değil. Kemalpaşa’yı dört başı mamur hale getirmek için başlattığımız birçok çalışma biterken bazıları ise devam ediyor. Hizmetkarı olduğumuz necip Kemalpaşalılar her şeyin en iyisini hak ediyor, bizde bu doğrultuda en güzel şehrin en güzel ilçesi olmak için sınırları zorlayarak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.

YAŞANILACAK BÖLGE

Bugün ilçemizin hayallerinden biri olan bir projenin vermiş olduğumuz uzun uğraşlar sonucunda hayata geçeceği vekilimizle incelemelerde bulunduk. Kerem Ali Sürekli’nin de bize büyük destekleri oldu. Ben kendisine Kemalpaşalı hemşerilerim adına bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli ise 2 bin 500’lük TOKİ projesinin ilk etabı olan 679 konutluk projenin ihalesinin 28 Eylül’de gerçekleşeceğini vurguladı.

Sürekli, “600 dönümlük gayet güzel bir alan havası ile manzarası ile yaşanılacak bir bölge. Proje etap şeklinde yapılacak ve en kısa sürede tamamlanacak.

Belediye başkanımızın yaptığı çalışmalarla Kemalpaşa baştan başa yeniden inşa edilecek. Kemalpaşa’ya ve Kemalpaşalılara hayırlı-uğurlu olsun diyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.