Hayallerindeki Çeşme’nin maketini yaptılar

İzmir'de 70 kişilik 9 Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi, Çeşme Kalesi, etrafı ve arkasındaki bölgede incelemeler yaparak, büyük bir maket hazırladı. Öğretim üyeleri tarafından Kale Koruma Alanını analiz ederek, bölgede neler yapılabileceği konusunda fikir üretmeleri istenen öğrenciler, önerilerini maketleştirerek jüri üyelerine açıkladı.

TURİZM HER ŞEYİMİZ

Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç da, öğrencilere belediye olarak Kale Koruma Alanı bölgesinde ve Çeşme sahilinde yapmayı düşündükleri projeler hakkında bilgi verdi. Fakülte öğrencilerinin Çeşme hakkında çalışma yapmalarından ve öneri üretmelerinden memnun olduğunu ifade eden Çeşme Belediye Başkanı Murat Dalgıç, “Kent merkezinde turizm bölgeleri yaratmak düşüncesindeyiz. Aydınlık bir Çeşme çarşısı, kentin ara sokaklarına kadar girmiş turizm bölgeleri oluşturalım düşüncesindeyiz. Bu nedenle Kale Koruma Alanını ticari bölge olarak ilan ettik; ama öğrencilerin hazırladığı haritada o bölgeler siyah olarak işaretlenmiş. Öğrenciler, Kale Koruma Alanı’nı mahrem bölge olarak kalmasını istemişler” dedi.

MAKET SERGİLENECEK

Öğrencilerin Osmanağa Konağı etrafı için de çok güzel önerileri olduğunu belirten Başkan Dalgıç, şöyle devam etti: “Bütün önerileri gözden geçireceğiz; ayrıca öğrencilerin hazırladığı maketi Çeşme’de sergilemeyi düşünüyoruz. Amacımız, Çeşme kent merkezi ve Kale Koruma Alanındaki planlanmış sahayı gerçekten turizme ve ekonomiye katmak, orada yaşayan herkese faydası olabilecek bir yapı oluşturmanın temellerini atmak. Öğrencilerin hazırladığı 1/200 ölçeğindeki maket de bizim için gerçekten değerli. Makette, niteliksiz, özelliği olmayan binalar kütle olarak konumlandırılmış. Ama tescilli ve tarihi değeri olan binalar ayrıntılı olarak hazırlanmış.”