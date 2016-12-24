Hayata tutundu

Aydýn'ýn Didim ilçesine baðlý þirin tatil kasabasý Akbük’te Nurullah Kocabey Ýlköðretim Okulu’nda ÝÞ-KUR kanalýyla hizmetli olarak çalýþan Keskin, okullarýn kapamasýyla iþsiz kaldý. Okulda çok sevilen Keskin, bir gün sohbet etmek için eski çalýþtýðý kuruma uðradý. Öðretmen ve okul yöneticileri ile çay içerken birden sol gözünde görme kaybý oluþan Keskin, korku ve þaþkýnlýðý bir arada yaþadý. ‘Göremiyorum hocam’ diyen Keskin, sað gözünü kapattýðýnda dünyasýnýn karardýðýný anladý.

MARKETTE ÝÞE BAÞLADI

Hemen memleketi Adana’ya giden Keskin, bir kaç doktora gitti ancak taný konamadý. Bu sýrada yerel gazeteciler eski çalýþtýðý okulunda ve çevresinde çok sevilen Keskin’in hikayesini sütunlarýna taþýdý. Akbük’teki Akgüler Alýþveriþ Merkezi’nin yetkilisi Halil Ýbrahim Akgül, hayat hikayesini okuduðu Keskin’i iþe aldý. Görme kaybý süren Keskin, Özel Aydýn Göz Hastanesi’nde Op. Dr. Harika Çevikel’e muayene oldu. Dr. Çevikel, yaptýðý muayenede hastada göz tümörü olduðu tanýsýný koydu. Dr. Çevikel hastaya hastalýðýn tüm vücuda yayýlmamasý için acil ameliyat olmasý gerektiðini söyledi. Dr. Çevikel telefonla Ankara’daki Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’ne aradý. Dr. Çevikel hasta için randevu aldý. Ertesi gün Ankara’ya giden Keskin, hemen ameliyata alýndý. Operasyonla tümörlü doku gözüyle birlikte çýkartýldý.

ÝYÝLÝKLERÝ ASLAM UNUTMAYACAÐIM

Ankara’da kamu hastanesinde bir gözü alýnan Keskin, “Þu an çok saðlýklýyým. Bana destek olan herkese minnattarým. Akbük’teki market beni iþe aldý. Aydýn Göz Hastanesi tetkikleri ücretsiz yaptý ve beni hemen Ankara’daki hastaneye yönlendirdiler. Ankara’daki hastanedeki hocalarým beni ameliyat ederek saðlýðýma kavuþtu. Bana yapýlan bu iyilikleri asla unutmayacaðým” diye konuþtu. Özel Aydýn Göz Hastanesi’nde görevli Op.Dr. Harika Çevikel, hastanýn ilk geldiðinde hayati tehlikesinin bulunduðunu belirterek, “Hastada hayati tehlike arz eden göz tümörü (malign melanom) tehþis ettik. Daha önce önemini bilmediði için 3-4 ay oyalanmýþ. Bu nedenle çok hýzlý bir þekilde ameliyat olmasý saðlandý. Hayati tehlikesi önlendi. Yaptýðýmýz kontrollerde saðlýk durumunun iyi olduðunu gördük” dedi.