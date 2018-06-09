Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EGE

  1. Haberler
  2. Ege

Hayırsever işadamı okul için arsa bağışladı

Muğla'da, ‘Eğitime yüzde 100 Destek Projesi’ kapsamında Ortaca İlçesi Dikmekavak Mahallesi’nde hayırsever işadamı Tarık Özalp tarafından bağışlanan ve imar planında ilköğretim tesis alanı olarak ayrılan arsanın Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilmesine ilişkin protokol imzalandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İmza törenine Muğla Valisi Esengül Civelek, Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Ortaca İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Küçükünal, Dikmekavak Mahalle Muhtarı Rafet Akçakaya ve hayırsever işadamı Tarık Özalp katıldı. 

GELECEK GENÇLERİMİZİN

Vali Civelek, “Hayırseverlerimize eğitime desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sayenizde yapılacak Özalp Ortaokulu’ndan son derece kaliteli, nitelikli, iyi eğitim almış, araştıran, düşünen, empati becerisi gelişmiş, iletişim becerisi güçlenmiş, milli manevi değerlerimizi benimseyen, kendisine, ailesine, vatana, millete yararlı bireyler yetiştirilecektir. Gelecek gençlerimizdir. Bu anlamda devletle sorumluluk paylaştığınız için sizlere müteşekkiriz” dedi. Muğla Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve hayırsever arasında imzalanan protokolle Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilen arsada yapılacak olan Özalp Ortaokulu’nun tamamlanması ile Ortaca’da derslik başına 18 öğrenci düşecek.  

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Rüya gibi millet bahçesi! İşte özellikleri...

Rüya gibi millet bahçesi! İşte özellikleri...

Doğumu hayretler içinde bıraktı

Doğumu hayretler içinde bıraktı

Tam bir şifa kaynağı

Tam bir şifa kaynağı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA