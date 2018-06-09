Hayırsever işadamı okul için arsa bağışladı

İmza törenine Muğla Valisi Esengül Civelek, Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Ortaca İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Küçükünal, Dikmekavak Mahalle Muhtarı Rafet Akçakaya ve hayırsever işadamı Tarık Özalp katıldı.

GELECEK GENÇLERİMİZİN

Vali Civelek, “Hayırseverlerimize eğitime desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sayenizde yapılacak Özalp Ortaokulu’ndan son derece kaliteli, nitelikli, iyi eğitim almış, araştıran, düşünen, empati becerisi gelişmiş, iletişim becerisi güçlenmiş, milli manevi değerlerimizi benimseyen, kendisine, ailesine, vatana, millete yararlı bireyler yetiştirilecektir. Gelecek gençlerimizdir. Bu anlamda devletle sorumluluk paylaştığınız için sizlere müteşekkiriz” dedi. Muğla Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve hayırsever arasında imzalanan protokolle Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilen arsada yapılacak olan Özalp Ortaokulu’nun tamamlanması ile Ortaca’da derslik başına 18 öğrenci düşecek.